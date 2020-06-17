Microsoft, Windows için yayınladığı Mayıs 2020 güncellemesindeki hatalarla topa tutulmuştu. Hataları kabul eden şirket, çözüm yolları aramaya başlamıştı. Yazılım devi, şimdi de yazdırma hatasını çözüme kavuşturarak kullanıcıları sevindirdi.

Microsoft, Windows'un Mayıs 2020 güncellemesini yayınladıktan sonra birçok hatayla gündeme gelmişti. Kullanıcıların karşı karşıya kaldığı bu sorunların bir bir ortaya çıkması üzerine harekete geçen Microsoft, yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Hataları gidermeye başlayan şirket, şimdi de en büyük sorunlardan biri olan yazdırma hatasını çözüme kavuşturdu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sorunlardan en çok dikkat çekenleri; Office uygulamaların açılmaması ve yazdırma hatasıydı. Kullanıcılar, Office uygulamalarını açmaya çalıştıklarında meydana gelen 'Windows dosyayı bulamadı' ve yazdırma işlemi gerçekleştirmek istediklerinde 'Yazdırma Biriktiricisi'nin kapanması' hataları birçok kişiyi rahatsız ediyordu.

Desteklenen tüm sürümler hatadan etkilendi:

Office hatasının çözüm yolunu daha önce paylaşan Microsoft, şimdi de yazdırma hatasından kurtulmayı başardı. HP, Canon, Panasonic, Brother ve Ricoh markalı yazıcıları işlevsiz hâle getiren sorun, sanal yazıcılarda bile problem yaratabiliyordu. Neowin tarafından belirtildiği üzere Windows 8.1 ve Windows 10 dâhil olmak üzere desteklenen tüm Windows sürümleri, hatadan etkileniyordu.

Microsoft'un düzelttiği hata hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Belirli yazıcıların, yazdırma işlemini engelleyecek bir sorunu giderir. Yazdırma Biriktiricisi, yazdırma işlemi yapılmak istendiğine beklenmedik şekilde kapanabilir veya hata verebilir ve etkilenen yazıcıdan çıktı alınamaz. Yazdırmaya çalıştığınız uygulamalarda, hata almak veya uygulamanın beklenmeyen şekilde kapanması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz."

Microsoft, hatanın kaldırıldığı güncellemeyi dağıtmaya başladı:

Microsoft, etkilenen sürümlere güncellemeyi dağıtmayı başladı. Sürümlerin bir kısmı için güncellemeler tamamlanırken diğer sürümler güncellemeyi beklemeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde tüm sürümlerde hatanın ortadan kalkması bekleniyor. Microsoft'un yeni güncellemeyi yollamasını beklemek istemiyorsanız, son güncellemeyi kaldırarak sorundan kısa süreliğine kurtulabilirsiniz.