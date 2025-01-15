Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Office 365’i 2025’ten sonra kullanamayacağını açıkladı. Windows 11'e geçiş öneriliyor.

Microsoft, 2025 yılı itibarıyla Windows 10 desteğini sonlandıracak ve Office 365 kullanıcılarını Windows 11’e geçmeye teşvik edecek.

Microsoft Windows 10 üzerinde Microsoft 365 uygulamalarının uyumsuz hale geleceğini ve kullanıcıların yeni bir bilgisayar almadıkları takdirde bu hizmetlerden yararlanamayacaklarını duyurdu.

2025 sonrasında Windows 10 kullanıcılarını neler bekliyor?

Microsoft, 14 Ekim 2025'ten itibaren Windows 10 kullanıcılarının Office 365 uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanamayacağını açıkladı. Bu durumda Windows 11'e yükseltme yapılmazsa kullanıcılar yalnızca güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri alamayacak, aynı zamanda uygulamaların performansında da ciddi düşüşler yaşanacak. Windows 10 cihazlarını kullanmaya devam etmek isteyenler, güvenlik güncellemelerini alabilmek için ek ücretli bir program olan Uzatılmış Güncellemeler (ESU) Programı'na katılmak zorunda kalacaklar.

Microsoft, Windows 10 bilgisayarlarında Office 365 uygulamalarının kullanımına devam edileceğini ancak yeni özelliklerin ve güncellemelerin eklenmeyeceğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarından en iyi deneyimi alabilmesi için Windows 11’e geçmelerini şiddetle tavsiye ediyor.