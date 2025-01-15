Kullanıma sunulduğundan bu yana Windows 10'dan ücretsiz olarak geçilebilen Windows 11 için yakında bu olanak sağlanmayacak.

Windows 11 ilk yayınlandığında Windows 10 kullanıcılarının tamamen ücretsiz bir şekilde yükseltme yapabileceği açıklanmıştı. Bu durumun sonradan değişeceği söylense de Microsoft yıllardır bu olanağı sunmaya devam etti. 2025'e girmemizle birlikte artık işler değişiyor.

Microsoft, Windows 11’e ücretsiz yükseltme olanağını yakında sona erdiriyor. Şirket 14 Ekim 2025’te Windows 10 desteğinin sona ereceğini bir blog yazısıyla kullanıcılara hatırlatırken, bu tarihle birlikte artık ücretsiz yükseltme olanağını da kaldırmayı planlıyor.

14 Ekim 2025'ten itibaren Windows 11'e yükseltmek ücretli olacak

Yayınlanan blog yazısında kullanıcılara Windows 10 desteği sona ermeden önce seçeneklerini gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor. Önerilen seçenekler arasında 14 Ekim 2025'e kadar Windows 11’e geçmek veya genişletilmiş güncelleme programı için ödeme yapmak yer alıyor. Kullanıcılar için geçmişte böyle bir ödeme seçeneği sunulmuyordu.

En dikkat çekici nokta ise blog yazısının başlığında. “Windows 11’e Ücretsiz Yükseltme (Sadece Sınırlı Bir Süre İçin)” ifadesi kullanılan başlık da bunca zaman ücretsiz yapılabilen yükseltmenin artık sona ereceğinin bir diğer göstergesi.

Eğer Windows 10'dan Windows 11'e geçmeyi bekleyenlerdenseniz ücretsiz bir şekilde lisans sahibi olmak için görünüşe göre yaklaşık 10 ayınız kalmış durumda.