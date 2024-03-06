Microsoft, Windows 11'in Android uygulama desteğini kaldırmaya karar verdi. Oysa bu özellik daha 2021 yılında kullanıma sunulmuştu. Microsoft'un Android uygulama desteğini neden sonlandırdığı belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Windows 11 ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, daha birkaç yıl önce hayata geçirdiği Android uygulama desteğini kaldırmaya karar verdi. Bu özellik, kullanıcıların Android uygulamaları bilgisayarlarında çalıştırmalarını sağlıyordu.

Microsoft'un etkili özelliği, ilk kez 2021 yılında kullanıma sunulmuştu. Bazı geliştiriciler, uygulamalarını Microsoft Store aracılığıyla Windows 11 kullanıcılarına sundular. Ayrıca Amazon'un Android için oluşturulan uygulama mağazası da Windows 11 kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Tüm bunlara ek olarak; Google Play'deki bazı oyun ve uygulamalar da Windows bilgisayarlarda çalışabilir hâle getirildi. İşte tüm bunlar, 5 Mart 2025 itibarıyla geride kalacak.

Bu kararın neden alındığı tam olarak belli değil

Engadget, aslında pek çok kişinin işine yarayan bu özelliğin neden sonlandırıldığıyla ilgili olarak Microsoft'a ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir şirket sözcüsü, müşteri ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol ettiklerini ve ihtiyaçlara göre bazı özellikleri kaldırıp, bazılarını eklediklerini söyledi. Yani kullanıma sunulduğunda ciddi reklamı yapılan özelliğin neden kaldırıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Şirket müşteri ihtiyaçları diyor olsa da Windows 11'de pek çok kişinin kullanmadığı tonla özellik bulunuyor.

Bu arada; Microsoft'a paralel olarak Amazon'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şirket, mobil uygulama mağazasının bugün itibarıyla yeni uygulamalara kapatılacağını açıkladı. Yani Amazon Appstore, bugün itibarıyla daha fazla içerik eklenmesini yasaklayacak. Takvimler 5 Mart 2025'i gösterdiği zaman da bu özellik, tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.