Microsoft, Windows 11 için yeni bir özellik güncellemesi yayımladı. Dağıtım aşamasındaki güncelleme, işletim sistemine pek çok yeni özellik getirecek. Özellikle de Copilot, çok daha işlevsel bir hâle gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için yeni bir yazılım güncellemesinin dağıtımına başladı. Bu yeni güncelleme, işletim sistemine pek çok yeni özellik getiriyor. Ayrıca Microsoft'un üretken yapay zekâsı Copilot, bu yeni sürümde pek çok işlevsellik kazanacak. Microsoft, yeni güncellemede bulunan tüm yeni özelliklerin anında etkinleştirilmeyeceğini, aktifleştirme sürecinin mart ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Windows 11'e gelecek Copilot işlevsellikleriyle başlayalım. Microsoft'un üretken yapay zekâsı, artık bilgisayarınızdaki bazı işleri sizin için yapabilecek. Mesela cihazın güç tasarruf modunu Copilot aracılığıyla aktif edebileceksiniz. Ayrıca büyüteç ve okuyucu modu gibi işlevsellik özelliklerini de Copilot'tan başlatabilecek, Wi-Fi ağlarını, depolama durumunu göstermesini sağlayabileceksiniz. Copilot, yeni güncelleme ile Geri Dönüşüm Kutusu'na yolladığınız dosyaları bile silebilecek. Yani Microsoft, yavaş yavaş Copilot'u tüm Windows işletim sistemini kontrol edebilecek hale getiriyor diyebiliriz.

Windows 11'e gelecek diğer özellikler

Windows 11 için hazırlanan yeni güncelleme, Widget ile Snap (tutturulan pencereler) sistemini iyileştiriyor. Mesela Snap sistemi, uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmak için kullanım alışkanlıklarınızı öğrenecek. Sık kullandığınız uygulamaları hatırlayacak ve bu uygulamaları açtığınız zaman, hızlı ayarlama için öneriler sunacak.

Microsoft, Windows 11'in ekran paylaşımı özelliğini de iyileştirdi. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, kullandıkları uygulamalara göre ekran paylaşımı özelliğinden gelen bildirimleri alacaklar. Bu bildirimlerle ekran paylaşımı kolaylaşacak.

Windows 11'in bir diğer yeni özelliği ise dokunmatik ekran kullananlarla ilgili. Eğer ekran kalemi olan Windows destekli bir cihaza sahipseniz artık tüm metin kutularını el yazısı ile doldurabileceksiniz. Fotoğraflar, Paint ve WhatsApp gibi uygulamalar da bu özelliğin bir parçası olacak. Sizin elle yazdığınız metin, ekran üzerinde dijital hâle getirilecek.

Windows 11 için hazırlanan özellikler bunlardan ibaret değil. Telefon Bağlantısı özelliği, çok daha işlevsel bir yapıya sahip olacak. Bu bağlamda; cihazlar arasındaki dosya paylaşımı iyileştirildi. Ayrıca cihazlarınıza isim verebileceksiniz. Tüm bunlardan en önemlisi ise telefonların webcam olarak kullanılması olacak. Bu özelliğin geleceğini, geçtiğimiz yılın sonlarında aktarmıştık.

Microsoft, bundan kısa bir süre önce Fotoğraflar uygulamasına yeni bir özellik ekleneceğini aktarmıştı. Bu özellik, bir görüntüdeki istenmeyen nesnelerin yapay zekâ desteği ile silinmesini sağlıyordu. Windows 11'in son güncellemesi, bu özelliği de kullanıcılara ulaştıracak.

Microsoft'un açıklamasına göre Windows 11 için hazırlanan yeni güncelleme, kademeli olarak dağıtılacak. Hâl böyle olunca bazılarınızın bu güncellemeyi zaten almış olma olasılığı bulunuyor. Bazılarınız ise bir süre daha beklemek durumunda kalabilirler.