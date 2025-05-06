Windows 11'e Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı

Microsoft, Insider kullanıcıları için yeni bir Windows 11 güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme, işletim sistemine yakında gelecek yeni özellikleri içeriyor.

Microsoft, düzenli olarak dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Windows 11 işletim sistemine güncellemeler getiriyordu. Şimdi ise Insider kullanıcıları için 26200.5581 ön izleme güncellemesi duyuruldu. Bu güncelleme, Windows 11’e gelecek yenilikleri içeriyor.

Şimdilik sadece Insider kullanıcıları tarafından erişilebilir hâle getirilen, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara gelecek olan güncelleme, enerji tasarrufundan tartışmalı Recall özelliğine kadar birçok şeyi içeriyor.

Windows 11’e gelecek yeni özellikler:

Microsoft Intune’da enerji tasarrufu

Recall

Görev çubuğu ve sistem tepsisinde yenilikler

Grafik konusunda yenilikler

Microsoft Intune’da enerji tasarrufu

Windows 11’in enerji tasarrufu özelliği, yakında hem kurumsal hem de kişisel cihazlar tarafından kullanılan bulut tabanlı bir uç nokta yönetimi hizmeti olan Microsof Intune’a gelecek. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazların pil kullanımı akıllı bir şekilde dengelenebilecek, arka plan etkinliğini sınırlanacak. Böylece şarjlar arasında daha uzun dayanma, güç kullanımını verimli şekilde yöneterek pil ömrünü uzatma gibi imkânlar sunulacak.

Recall

Microsoft’un cihazınızda yaptığı her şeyin ekran görüntüsünü alıp sonrasında onlara ulaşmanızı sağlayan Recall özelliği yakın zamanda önizleme olarak kullanıma sunulmaya başlamıştı. Şirket bu güncellemede ise kullanıcı arayüzünün farklı konumlarda görüntü alma gibi yeni özelliklerini denediğini belirtti ancak detay vermekten kaçındı.

Görev çubuğu ve sistem tepsisinde yenilikler

Tasarım konusunda da minik değişiklikler var. Yeni güncelleme, görev çubuğunda uygulamaların hemen altında bulunan pil şeklindeki kısmı daha geniş ve görünür hâle getiriyor. Böylece dikkat gerektiren uygulamalar daha kolay şekilde anlaşılabiliyor. Bunlara ek olarak artık yöneticiler, kullanıcıların cihazlarındaki belirli sabitlenmiş uygulamaları kaldırmasına izin verebilecek.

Grafik konusunda yenilikler

Yeni güncelleme, ayarlar üzerinden ulaşılabilen HDR ayarlarına yeni seçenekler getirecek. Bunlar arasında yeni “HDR Kullan” ifadesi, HDR destekli bilgisayarlarda kapalı olsa bile video akışında HDR’a izin verme seçeneği, Dolby Vision ekranlı PC’lerde HDR’dan bağımsız olarak Dolby Vision’ı açıp kapatma seçeneği gibi şeyler var.

Bunlar dışında güncelleme, bazı cihazlarda yaşanan sorunlara da çözümler getiriyor. Güncellemenin geniş çapta ne zaman çıkacağı belirsiz. Tabii ki bunların test olduğunu da belirtelim. Kesin hepsi son sürümde yer alacak diye bir şey diyemiyoruz.