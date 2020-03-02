ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 7’ye olan desteğini tamamen kesmişti. Şirketin desteğini kestiği bu işletim sisteminde kullanıcılar yeni sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen işletim sistemlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz ki Windows 7’ydi. Hatta işletim sistemi o kadar popüler oldu ve sevildi ki Microsoft, 5 sene önce Windows 10’u çıkarmasına rağmen Şubat 2020 verilerine göre Windows 7 kullanan bilgisayar oranı %23 seviyesindeydi.

Bilindiği gibi Microsoft, işletim sisteminin popülerliğine rağmen geçtiğimiz aylarda Windows 7'nin fişini tamamen çekti ve işletim sistemine destek vermeyi durdurdu. Şirketin bu işletim sisteminden desteğini kesmesi, hem güvenlik güncellemeleri gelmeyeceği hem de oluşacak sorunlara Microsoft tarafından çözüm bulunmayacağı anlamına geliyordu. Bu sebeple işletim sisteminde ortaya çıkan sorunlar, bir süredir kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyordu.

Windows 7’te ortaya çıkan yeni sorun:

Microsoft, desteğini kestiği Windows 7 işletim sistemine geçtiğimiz ay son bir güncelleme daha göndererek kullanıcıların şikâyetçi olduğu bir konuyu daha çözmüştü. Şirketin kullanıcıların şikâyetlerini giderdiği son güncellemesinin ardından yepyeni bir hata daha ortaya çıktı.

The Register’da yer alan habere göre sitenin okuyucularından bir tanesi, Windows 7 kullandığı bilgisayarında bir sorunla karşılaştı. Paylaşılan görüntüde Windows 7'nin yer aldığı bilgisayarın ekranının ortadan ikiye ayrıldığı görülüyor ve kullanıcıya işletim sistemini güncellemesi öneriliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketinin geçtiğimiz sene boyunca Windows 7 kullanıcılarına bu işletim sisteminin desteğinin kesileceğini ve daha güncel bir işletim sistemine geçmeleri gerektiğini hatırlattığı biliniyor. Görünüşe göre Windows 7 kullanıcılarının Microsoft'tan gelen uyarılara kulak asması gerekiyordu. Siz de bir Windows 7 kullanıcısıysanız daha güncel bir işletim sistemine geçmeyi düşünebilirsiniz.