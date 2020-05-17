ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, popüler Word ve PowerPoint uygulamalarının iPad sürümleri için Split View desteğini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte iPad kullanıcıları, artık Word ve PowerPoint uygulamalarında bölünmüş ekran özelliğini kullanabilecekler.

Apple, iPad’de bölünmüş ekran desteğini 2015 yılında tanıtmış ve iOS 9 ile birlikte piyasaya sürmüştü. Bu özellik yıllar içinde gelişse de kullanıcılar, aynı uygulamadan iki dosyayı şimdiye kadar bölünmüş ekran modunda bir arada görüntüleyemiyorlardı.

Son zamanlarda iPad’ler için Office uygulamalarına yeni bir güncellemeye yayınlayan Microsoft, en azından iPad için Microsoft ve PowerPoint uygulamalarına Split View desteği verdi. Bu modla birlikte kullanıcıların, aynı uygulamadaki iki belgeyi aynı anda görüntülemelerine olanak tanınmış oldu.

iPad için Microsoft Word ve PowerPoint, Split View özelliğine kavuştu:

Tüm platformlardaki kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan Microsoft Office uygulamaları, piyasadaki en popüler uygulamaların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Uygulamaları dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan kullanıyor. Bu durumun farkında olan Microsoft ise iPad için Microsoft Word ve PowerPoint uygulamalarına Split View desteği getirerek müşterilerinin isteğine kulak verdi.

Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların iPad’deki sürükle bırak özelliğini kullanması yeterli. Bu noktada Microsoft Word veya PowerPoint'i açtıktan sonra, kullanıcılar bir belgeyi veya sunuyu açabilir ve ardından bu dosyayı bir arada görüntülemek için başka bir belgeyi veya sunuyu ekranın soluna veya sağına doğru sürükleyebilir.

Öte yandan kullanıcının yalnızca bir belgeyi veya sunuyu kapatması ve diğer dosyanın tam ekran moduna geçmesine izin vermek için kaydırıcıyı ortadan tutup herhangi bir tarafa sürüklemesi, Split View özelliğini kapatmaya yarıyor.

Güncelleme, geçtiğimiz hafta başında iPad için Office uygulamaları paketine sunuldu. Güncellemeyi Microsoft Word ve PowerPoint’in dışında Excel de dahil Office paketindeki tüm uygulamalar almış olsa da Split Wiew desteği yalnızca Word ve PowerPoint uygulamalarına özel olarak verildi.