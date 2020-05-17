Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi ofis uygulamalarını kullanmaya başladı. Durum bu şekilde olunca da ofis uygulamaları Slack ve Microsoft Teams'e olan ilgi arttı ancak Teams son rakamlara göre Slack'in bir hayli önüne geçmeyi başardı.

Birçok iş yeri çalışanı işe gitmek yerine evden bilgisayarla çalışmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını da birçok insanı evden çalışmak zorunda bıraktı. Durum bu şekilde olunca da ofis uygulamaları çok sık kullanılmaya başlandı. Bir süredir devam eden Microsoft Teams ve Slack rekabeti de bu şekilde yeniden alevlendi.

En çok kullanılan ofis uygulamaları olan Slack ve Microsoft Teams, koronavirüs salgını sürecinde kullanıcıları sayılarını bir hayli arttırdı. Microsoft'un başarılı ofis uygulaması Microsoft Teams, son yayınlanan finansal raporlara göre 40 milyon olan kullanıcı sayısını 75 milyona çıkarmayı başardı. Satya Nadella tarafından yayınlanan son çeyrek raporları, koronavirüsün Microsoft'a olan olumlu etkisini açıkça gözler önüne seriyor.

Slack kullanıcı sayısını ekimden beri güncellemiyor:

Slack ise geçtiğimiz yılın ekim ayından beri kullanıcı verilerini güncellemiş değil. Son yapılan açıklamada şirketin salgın öncesinde günlük 12 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu. Koronavirüs sırasında Slack'in yüzde 350 kadar büyüme gösterdiği söyleniyordu ancak Slack koronavirüs salgınında çok fazla istediğini elde edemedi. Bunun temel nedeni ise, Slack'te görüntülü konuşma özelliğinin bulunmaması diyebiliriz.

Slack CEO'su indirme konusunda yanlış bilgi verdi:

Slack CEO'su Stewart Butterfield konuyla ilgi yaptığı açıklamalarda, Teams'in yalnızca Microsoft 365 ile birlikte kullanıldığını belirtti. Butterfield, kendi kullanıcılarının büyük bir kısmının mobil kullanıcısı olduğunu ve bu alanda Teams'ten çok daha yüksek kullanım oranlarına sahip olduklarını da aktardı. Google Play Store indirmeleri göz önüne alındığında ise Butterfield'ın söylediklerinin doğru olmadığı anlaşıldı.

Slack CEO'su mobil alanda daha fazla kullanıcıları olduğunu belirtse de, rakamlar aynı şeyi söylemiyor. Microsoft Teams'in 50 milyondan fazla indirmesi bulunurken aynı sayı Slack için sadece 10 milyon. Ayrıca Teams'in puanının Slack'e göre daha fazla olması da göze çarpıyor.