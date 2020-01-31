Microsoft, Xbox’ta Açık Bulana 20.000 Dolar Ödül Verecek

Microsoft, dün yeni Xbox Güvenlik Açığı Ödül Programı’nı (Xbox Bounty Program) açıkladı. Programla beraber Xbox'ta açık bulanlar Microsoft’tan 20.000 dolara kadar ödül alabilecek.

Teknoloji firmaları, geliştirdikleri ürünlerin güvenlik açıklarının tespit edilmesi için güvenlik açığı ödül programları düzenliyorlar. Yazılımcılar, firmanın geliştirdiği üründe bir güvenlik açığını tespit ettiğinde, firma tarafından ödüllendiriliyor.

Microsoft da bu bağlamda Xbox Güvenlik Açığı Ödül Programını başlattı. Microsoft’un ödül programının bir parçası olarak oyuncular, güvenlik araştırmacıları ve diğer insanlar, Xbox Live ağında ve hizmetlerinde bir güvenlik açığı bulduklarında Xbox ekibi tarafından ödüllendirilecekler. Güvenlik açığının ciddiyeti ve etkisi ile orantılı olarak Microsoft tarafından verilecek ödül, 500 dolardan başlayarak 20.000 dolara kadar ulaşabilecek.

Microsoft’un Xbox için oluşturduğu güvenlik açığı ödül programına katılmak için Xbox’ın sitesine üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra güvenlik açığı araştırması yapmak için test hesabı oluşturmalısınız.

Microsoft, Xbox'ın açıklarını keşfetmek için kesenin ağzını açıyor

Xbox Güvenlik Açığı Ödül Programı’na katılmak için bir Xbox cihazının olması gerekmiyor. Ancak Xbox’ınızın olması sizin için yararlı olabilir. Aynı şekilde ücretli bir Xbox hesabına da ihtiyacınız olmayacaktır.

Microsoft, kendisine bildirilen güvenlik açıklarını, önemi açısından değerlendirilecek. Microsoft’un düzenlediği Xbox Güvenlik Açığı Ödül Programı (Xbox Bounty Program) hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.