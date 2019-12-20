Kasım ve Aralık ayı boyunca özellikle Türkiye’de “Apple’ın açığını bulan gençler ödülü beğenmedi” haberlerini duymuş, görmüşsünüzdür. Apple, şimdi de herkesi güvenlik açığı bulmak için yazılımcı olmaya heves ettirecek yeni para ödüllerini açıkladı. Güvenlik açıklarından oluşan listede, 10 farklı kategoride 1 milyon dolara kadar ödül yer alıyor.

Anonim bir hacker atasözüne göre “Her şeyin bi açığı vardır” ama o işler, öyle düşündüğünüz kadar kolay değildir. Teknoloji devi Apple’ın da açığı var, son dönemde Türkiye’deki gündemin bir numarası olan Google’ın da açığı var. Sorun şu ki o şirketler de milyarlarca satır kod arasındaki bu açıkların yerini bilmiyorlar.

Teknoloji şirketlerinin en büyük geleneklerinden birisi de açık aramak için dünyadaki yazılımcılar ordusunu göreve çağırması. Vahşi Batı’daki ödüller gibi, yerini bilmediği açıkların başına ödül koyan şirketler, başarılı olanlara yüklü miktarda para ödülü veriyor. O şirketlerden birisi olan Apple da yeni güvenlik açığı kategorilerini ve ödüllerini açıkladı.

Aşağıda 10 kategoride 10 farklı maksimum para ödülü var, maksimum ödül 1 milyon dolar:

Listede iCloud açığı da var, kullanıcı verilerini çalma girişiminde bulunan uygulamalar da. Hatta fiziksel müdahale ile kilit ekranını atlatmanın bir yolunu bulursanız, 100 bin dolara kadar ödül alabiliyorsunuz. Güvenlik açığının konu başlığı zorlaştıkça ve Apple için önemi arttıkça, ödüller de 1 milyon dolara kadar yükseliyor.

Peki Apple’dan para ödülü kazanabilmek için ne yapmanız gerek?

Apple’ın farklı kategorilerdeki cihazları çalıştıran iOS, iPadOS, macOS, tvOS veya watchOS işletim sistemlerinde ve son kullanıcıya (kamuya) açık donanımlarda açık bulmanız gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki talepleri de karşılamanız şart:

Bulduğunuz sorunu Apple’a ileten ilk kişi siz olmalısınız,

Apple’ın önceden sunduğu raporla sorunu tanımlayıp Apple’a ulaştırın,

Apple bu sorunu duyurmadan önce sorunu herkes ile paylaşmayın,

Ayrıca keşfettiğini sorun bir beta sürecindeki yazılımdaysa Apple’ın ödülledirme sisteminde de farklı ekstralar veya kesintiler olabiliyor. Bunun için, eğer bir açık arama konusunda ciddiyseniz Apple’ın detayları sonuna kadar aktardığı sayfadan tüm kurallara, rapor örneğine, hüküm ve koşullara göz atabilirsiniz.

Belli mi olur belki siz de Apple’ın açığını bulur, 100 bin dolar olarak teklif edilen ödülü beğenmedikten sonra televizyonlar için haber değeri taşırsınız. Belki de ödülü alır, bu işin magazin tarafına hiç bakmaz ve özgeçmişinize mükemmel bir detay eklemiş olursunuz. Şimdiden herkese başarılar.