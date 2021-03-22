Konsol arayüzü üzerinden Xbox oyuncularına bir anket yayınlayan Microsoft, oyunseverlere alternatif ödeme yöntemi seçeneklerinden biri olarak Bitcoin kullanmak isteyip istemediklerini sordu.

Kripto para birimleri, finans uzmanları ve ekonomistler için büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Finansçıların bu tartışmaları devam ederken teknoloji devleri, başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerini her geçen gün biraz daha benimsemeye devam ediyorlar.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, kısa süre önce Xbox kullanıcılarına dört soruluk kısa bir anket sundu. Microsoft’un Xbox arayüzü üzerinden gerçekleştirmiş olduğu anketteki en fazla dikkat çeken şey ise Bitcoin detayı oldu.

Detaylara geçmeden önce Microsoft’un söz konusu ankette oyunculara yöneltmiş olduğu sorulara değinecek olursak;

Şu anda Xbox'taki şeyler için nasıl ödeme yapıyorsunuz?

Xbox'ta bir şeyler satın almak için desteklenen ödeme yöntemlerinin sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Xbox'ta diğer ödeme yöntemlerinden hangilerini kullanmak istersiniz?

Tercih ettiğiniz ödeme yönteminiz mevcut olmadığı için Xbox’tan bir şey satın almamaya hiç karar verdiniz mi?

Microsoft, “Xbox'ta diğer ödeme yöntemlerinden hangilerini kullanmak istersiniz?” sorusuna yanıt olarak dünyanın en popüler kripto para birimi konumunda olan “Bitcoin” için de bir seçenek ekledi. Microsoft’un Bitcoin’i bir ödeme yöntemi alternatifi olarak görmesi, hem kripto para yatırımcılarını hem de oyuncuları heyecanlandırdı.

Aslına bakacak olursak halihazırda Microsoft’un bir dijital para birimi olan Neo ile iş birliği bulunuyor. Ancak şu an için Xbox kullanıcıları herhangi bir kripto para birimi ile oyun ya da oyun içi ürün sayın alamıyorlar. Bununla birlikte Microsoft, oyuncuların Bitcoin seçeneğine ilgisine göre Xbox’a bir Bitcoin ile ödeme seçeneği ekleyebilir.