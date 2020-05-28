Microsoft, Xbox sahibi ailelerin konsol üzerindeki kontrolünü kolaylaştıracak bir mobil uygulamayı kullanıma sundu. "Xbox Family Settings" olarak isimlendirilen bu uygulama, ebeveynlere çocukları için Xbox profilleri oluşturup bu profilleri detaylı bir şekilde yönetebilme imkanı sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geliştirdiği pek çok yazılımın yanı sıra milyonlarca kullanıcısı olan Xbox isimli oyun konsolunun da sahibi. Üstelik evlerde kaldığımız şu günlerde Microsoft'un oyun konsolu, eskisine nazaran biraz daha fazla kullanılır hale geldi. Hal böyle olunca da Microsoft, küçük yaştaki çocuklarının konsol denetimlerini ellerinde tutmak isteyen ebeveynler için bir mobil uygulama kullanıma sundu.

Microsoft'un Xbox sahibi aileler için geliştirdiği mobil uygulama, "Xbox Family Settings" olarak isimlendiriliyor. Şu an için hem iOS hem de Android platformunda erken erişimde olan uygulama, dileyen tüm Android kullanıcıları veya TestFlight programına dahil olan iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Microsoft'un yeni uygulaması, özellikle daha fazla kontrol isteyen ebeveynler için vazgeçilmez olacağa benziyor.

Ebeveynler, Xbox Family Settings uygulamasını kullanarak çocukları için farklı profiller oluşturabilecekler. Oluşturulan profiller için özelleştirilmiş kararlar verebilecek olan ebeveynler, çocukları için uygun olmayan içerikleri filtrelemenin yanı sıra konsol bir saat sınırı koyabilecekler. Böylelikle çocuklar, tüm günlerini Xbox'ın başında geçirmemiş olacaklar ve uygulanacak filtreler sayesinde sadece kendileri için uygun olan oyunlara erişecekler.

Microsoft'un Xbox sahipleri için geliştirmiş olduğu yeni mobil uygulama, çocukların Xbox alışkanlıkları ile ilgili detaylı veriler de sunuyor. Örneğin bir ebeveyn, sahip olduğu çocuk ya da çocukların Xbox kullanım sürelerini haftalık ya da günlük filtrelerde inceleme imkanı bulabiliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının Xbox oynarken kimle konuşup kimle konuşmayacaklarını da belirleyebilecekler.

Microsoft, Xbox Family Settings isimli uygulamada tüm detayları düşünmüş. Öyle ki ebeveynler, her ne kadar şu an için sadece Minecraft'ta geçerli olsa da oyunların çevrimiçi mi yoksa çevrimdışı mı oynanacağına karar verebiliyorlar. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre bu etkili özellik, ilerleyen dönemlerde daha fazla oyun için kullanılabilir olacak.

Xbox Family Settings isimli uygulamanın önizleme sürümündeki başka bir önemli özellik ise çocukların ebeveynlerinin izni dahilinde oyun oynamaya devam edebilecek olmaları. Ebeveyn tarafından belirlenen oyun süresi dolan bir çocuk, Xbox üzerinden ebeveynine göndereceği bir bildirim ile, oyun oynamaya devam edebilecek. Tüm bu özelliklerle dolu olan Xbox Family Settings isimli uygulamanın kararlı sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.