Xbox Game Pass'in Aylık Abonelik Sayısı Açıklandı

Microsoft, oyunculara yüzlerce oyunu sunduğu Xbox Game Pass hizmetinin 18 milyon aylık aboneye ulaştığını açıkladı. Bu sayı Nisan ayında 10 milyon, Eylül ayındaysa 15 milyondu.

Microsoft, hem Xbox konsol oyuncuları hem de PC kullanıcılarının kullanabileceği dev bir hizmet başlatmıştı. Bu hizmet, günümüzde birçok oyuncunun kullandığı Xbox Game Pass'ti. Hizmete abone olan oyuncular, Microsoft'un kendilerine sunduğu yüzlerce oyunu her ay bir miktar ücret ödeyerek oynayabiliyorlardı.

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti, son açıklanan sayılara göre fazlasıyla başarılı bir şekilde oyun dünyasında yer almaya devam ediyor. Şirket, bugün yaptığı açıklamada Xbox Game Pass'in aylık abone sayısının 18 milyona ulaştığını duyurdu. Hizmet, özellikle geçtiğimiz aylarda yoğun talep gördü. Ayrıca Xbox Live'ın da toplamda 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

Son aylarda büyük bir yükseliş yaşandı:

Microsoft, Xbox Game Pass'in aylık abone sayısını en son 2020 yılının eylül ayında açıklamıştı. Bu açıklamada hizmetin 15 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtilmişti. Yani Xbox Game Pass, geride bıraktığımız 3 ay içinde 3 milyon abone kazanmayı başardı. Bir diğer deyişle şirket, Eylül 2020'ye kadar kazandığı abone sayısının beşte birini yalnızca 3 ayda kazandı.

Koronavirüsün etkisini dünya genelinde şiddetli bir şekilde gösterdiği Nisan 2020 dönemindeyse Xbox Game Pass, 10 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyordu. Microsoft, hem eve kapanan oyuncular hem de hizmete eklediği oyunlar ve EA Access ile birlikte hizmetin çekiciliğini artırdı.

Video oyunlarının fiyat etiketleri özellikle yeni nesil oyunlarda bir hayli artmış durumdayken Microsoft'un sunduğu bu hizmet, oyuncuların paradan tasarruf etmelerindeki en büyük etmenlerden biri oldu. Şirket, sunduğu abonelik paketleriyle her türlü oyuncuya hitap eder duruma geldi.

Konsol oyuncuları, Xbox Game Pass hizmetine ayda 29,99 TL ödeyerek sahip olabiliyorlar. Sunulan oyunları PC platformunda oynamak isteyenler de aynı ücrete tabi tutuluyor. Daha fazla içerik ve EA Play hizmetinin dâhil olduğu ve hem konsol hem de PC'de kullanabilen Ultimate aboneliğiyse ayda 44,99 TL'ye alınabiliyor.