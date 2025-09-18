Microsoft, Xbox Gaming Copilot'u Kullanıma Sunmaya Başladı (Yeni Oyun Asistanınız Olacak)

Microsoft uzun süredir test ettiği kişisel oyun asistanı Xbox Gaming Copilot'u herkese açık olarak kullanıma sunmaya başladığını duyurdu.

Microsoft’un geçtiğimiz ay testlerine başladığı Xbox Gaming Copilot, artık Windows 11 kullanıcılarına sunulmaya başladı. Game Bar’a entegre edilen bu yapay zekâ destekli asistan, bugünden itibaren Çin hariç tüm bölgelerde kullanılabilecek.

Oyuncular, Copilot’u doğrudan Game Bar üzerinden widget olarak kullanabilecek. Sesli komut desteği sayesinde oyun sırasında uygulamalar arasında geçiş yapmadan sorular sorulabilecek. Hatta Copilot, oyun içinden alınan ekran görüntülerini analiz ederek düşmanlar ya da görevler hakkında da anında bilgi verebilecek.

Kişisel oyun asistanınız artık sizlerle

Microsoft’un planları bununla da sınırlı değil. Copilot, oyunculara oyun önerileri sunmanın yanı sıra Xbox başarımlarını takip etmeyi kolaylaştıracak. Ayrıca cihazlar arası entegrasyon hedefiyle, yakında Xbox Ally el konsolları ve ardından Xbox konsollarında da yerini alacak.

Microsoft uzun vadede Copilot’u bir “oyun koçu”na dönüştürmeyi amaçlıyor. Böylelikle Copilot oyun sırasında size stratejik ipuçları vererek takım oyununda doğru hamleler yapmanıza yardımcı olacak. Hatta Overwatch 2’de denendiği gibi hangi kahramanı seçmeniz gerektiğini bile önerecek.