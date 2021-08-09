Microsoft'un Xbox Insider kullanıcılarına gönderdiği yeni bir güncelleme, Xbox'lar için yaklaşan gece modu özelliğini ortaya çıkarttı. Bu özellik, konsolun güç tuşunun ve kumandasındaki aydınlatmaların kapatılmasını sağlıyor. Ayrıca bu özellik ile HDR gibi oyun içi görüntü özellikleri de değiştirilebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Insider kullanıcılarına yeni bir güncelleme gönderdi. Şimdilik test aşamasında olan güncelleme, oyun konsoluna etkileyici özelliklere sahip bir gece modu getiriyor. Güncelleme kararlı sürüme ulaştığında dileyen kullanıcılar, sahip oldukları Xbox'ı gece modunda kullanabilecekler.

Microsoft'un güncellemesi, kullanıcıların yalnızca ekranlarını karartmıyor. Xbox sahipleri, bu güncelleme sonrasında Xbox konsollarının güç tuşunu ve oyun denetleyicileri üzerinde yer alan aydınlatmaları bile özelleştirebiliyorlar. Böylelikle gece oyun oynamayı seven Xbox sahiplerine eşsiz bir deneyim yaşatılmış olacak.

Xbox, gece modunda böyle görünüyor

Microsoft'un test ettiği gece modu, yalnızca arayüz ile konsolun kendisini değil, oyun içi görüntüleri de değiştiriyor. Böylelikle mavi ışık salınımını azaltan şirket, gece karanlığında oyun oynadıktan sonra oluşabilecek göz yorgunluğunu da azaltmayı amaçlıyor. Örneğin bir kullanıcı, Xbox'ın gece modunu açtığında HDR'yi kapatabiliyor ya da daha farklı görsel değişiklikler yapabiliyor.

Xbox için hazırlanan gece modunun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak beklentiler, test sürecinin birkaç hafta devam etmesi yönünde. Eğer Xbox Insider kullanıcıları büyük bir sorun tespit etmezlerse bu özellik, dünya genelindeki tüm Xbox sahiplerinin beğenisine sunulacak. Son olarak, bu özelliğin manuel olarak da aktif edilebileceğini ancak kullanıcıların isterlerse, zaman ayarıyla bu modu otomatik olarak aktifleştirebileceklerini de belirtelim.