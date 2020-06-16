Microsoft, Xbox İçin Bing Uygulamasını Yayınladı

Microsoft, arama motoru Bing'in artık Xbox'ta da kullanılabileceğini duyurdu. Aramanın yanı sıra son çıkan TV dizileri ve filmler de görülebilecek. Xbox için Bing, şimdilik yalnızca ABD'de kullanılacak.

Microsoft, bugün arama motoru Bing'in Xbox için de yayınlandığını duyurdu. Bu uygulamayla birlikte Xbox'ınızda arama yapabilir, bunun yanı sıra TV, sinema ve oyunlardaki son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Uygulama, aynı zamanda günlük görsel gibi popüler Bing özelliklerini de destekliyor. Tahmin edileceği üzere, yeni Xbox için Microsoft Bing uygulaması şu anda yalnızca ABD pazarı için geçerli.

Bing, çeşitli platformlar arasında gezinme yeteneklerini de artırıyor. Microsoft, Bing’in daha fazla kullanıcıya ulaşması için uzun zamandır yeni uygulamalar yayınlıyor. Bing'i Windows 10 kullanıcıları için sık kullanılan bir uygulama hâline getirmek isteyen Microsoft, bunun için Bing Wallpaper duvar kağıdı uygulamasını yayınlamıştı. Sonrasındaysa Microsoft, Bing duvar kağıtlarının Windows ile sınırlı kalmasını gereksiz bulmuş olacak ki şirket, uygulamayı şimdi de mobil dünyanın en büyük ekosistemi olan Android için yayınladı.

Microsoft, Bing için yeni hamleler yapmaya devam ediyor:

Öte yandan Bing, çok uzun zamandır hizmet veren bir arama motoru ancak arama motoru devi olan Google'ın yanına yaklaşamıyor. Microsoft, bugüne dek Bing'i popüler hâle getirmek için pek çok girişimde bulundu ancak dev şirket, istediği geri dönüşü bir türlü alamadı. Bing'i popüler hâle getirmek için daha agresif adımlar atmaya karar veren Microsoft, şubat ayı itibarıyla ilk hamlesini yaptı.

Microsoft'un tepki çekmesi muhtemel hamlesi Microsoft Office365 Pro Plus kullanıcılarına sunulacak güncellemeyle birlikte gelecek olan bir eklentiden ibaretti. Eklentinin tepki çekecek olmasının nedeni ise Google Chrome'un varsayılan arama motorunu Bing'e çevirecek olmasıydı.

Bing uygulaması, Xbox'a nasıl yüklenir?

Son olarak ekleyelim; yeni Bing uygulamasını Xbox'ınızda denemek için şu adımları takip etmelisiniz: