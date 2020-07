Xbox One X ve Xbox One S All Digital Üretimden Kalktı

Microsoft, yeni nesil oyun konsollarına yavaş yavaş pazarda yer açmaya başladı. Firma, Xbox One X ve Xbox One S’in dijital versiyonlarını üretmeye son verdiğini açıkladı.

Küresel pandemi krizinin başlamasıyla birlikte insanlar, özellikle yurt dışında konsollara büyük rağbet göstermişti. Bu dönemde Microsoft konsolların talebe yetişemediği dikkat çekmişti. Görünüşe göre Microsoft artık tamamen yeni nesle odaklanıyor.

Konuyla ilgili olarak firmadan gelen açıklamaya göre artık Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollar üretimden kaldırılıyor. Onların yerine üretim bantlarını çok büyük ihtimalle yeni konsollar dolduracak.

Microsoft’tan kritik konsol kararı

Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition üretimine son veren Microsoft’tan yapılan açıklamada, “Xbox Series X ile geleceğe kararlı şekilde ilerleyişimizin doğal bir adımı olarak Xbox One X ve Xbox One S All Digital Edition üretimlerini durdurduk. Xbox One S ise dünya çapında üretilmeye ve satılmaya devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Son haftalarda bu konsollarda baş gösteren arz sıkıntısı, muhtemelen yeni konsol gelene kadar daha da artacak. Yine de bu konsolların artık bulunamaması gibi bir durum söz konusu değil. Pek çok yerde satıcıların elinde önemli miktarda stok bulunmaya devam ediyor. Microsoft da oyuncuları Xbox One satın almak için yerel satıcılarına yönlendiriyor.

2017 yılının Kasım ayında piyasaya çıkan Xbox One X, o dönemde dünyanın en güçlü konsolu olması için tasarlanmıştı. Microsoft bu cihazda donanım ve güce odaklanmış, 6 teraflopa erişebilmeyi başarmıştı.

Xbox Series X’ler için hazırlıklar devam ediyor

Microsoft’un geçen yılın Nisan ayında çıkardığı Xbox One S All-Digital Edition, konsolun disk bulundurmayan versiyonu olmuştu. Satışları yüksek olan bu konsol, Microsoft’un aylık 19,99 dolar olan Xbox All Access aboneliğinin de bir parçası haline getirilmişti.

Xbox All Access, yeni nesil konsolda da yer alacak. Şu andaki kullanıcılara da yeni konsola geçiş için bir teklif sunulacak. Firma konsolun muhtemelen Lockhart adlı daha zayıf ve daha ucuz bir versiyonunu da satışa sürecek.