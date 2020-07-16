Microsoft Flight Simulator 2020 10 Ayrı Diskten Oluşacak

Koleksiyon oluşturmayı seven oyunseverler, çoğunlukla oyunların dijital değil kutulu sürümlerini tercih ederler. Ancak Microsoft Flight Simulator 2020, koleksiyonerleri dahi dijital sürümlere yönlendirebilir zira oyunun kutulu sürümü tam 10 diskten oluşacak.

Dünyanın en büyük yazılım geliştiricilerinden Microsoft, yeni nesil Flight Simulator’u bu yılın ilerleyen döneminde havacılık tutkunlarına sunacak. Yeni Microsoft Flight Simulator’un fiyatı, özellikleri, sistem gereksinimleri gibi pek çok bilgiye sahip olsak da kutulu sürümün içeriğini bilmiyorduk. Ta ki bugüne kadar…

‘Bir simülasyon şirketi’ olarak tanımlanan Aerosoft, Microsoft Flight Simulator’un kutulu sürümlerinin Avrupa satışlarından sorumlu olacak. Oyuncuların heyecanını artırmak ve fiziksel kopya satın alacakların ne ile karşılaşacaklarını önceden bilmelerini isteyen Aerosoft, Microsoft Flight Simulator kutu içeriğini ve disk sayısını açıkladı.

Microsoft Flight Simulator kutu içeriği

Microsoft Flight Simulator’un kutulu sürümünün içinde ilk olarak bir kod çıkıyor. İkinci olarak oyunun görsel tüm parçaları (uçaklar, açık dünya vs.) 90 GB büyüklüğe sahip 10 ayrı disk haline bulunuyor. Son olarak ise opsiyonel olan çevrimiçi akış içeriği ve üçüncü parti dosyalar yer alıyor.

Evet, Microsoft Flight Simulator’un kutulu sürümü tam 10 ayrı disk olarak havacılık tutkunlarına sunulacak. Bu diskler, oyunun çıkışından sonra yayınlanan güncellemeler hariç oyun ile ilgili tüm içerikleri barındıracak. Ayrıca oyunu disk ile yüklüyor olsanız da bilgisayarınız internete bağlıysa dosyalar otomatik olarak son sürüm ile güncellenecek.

Aerosoft, kutulu sürümün oyunun dijital sürümüne yakın bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Eğer bu doğruysa, havacılık tutkunları bu ‘dolu dolu’ kutu içeriğini koleksiyon amaçlı saklamak için tercih edebilirler. Bunun dışında 10 ayrı disk ile kurulum yapmanın, Microsoft Store üzerinden tek bir ‘tık’ ile indirmekten daha zahmetli olacağı su götürmez bir gerçek.