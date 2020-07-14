Xbox, Xbox Velocity Architecture İçin Yeni Video Yayınladı

Xbox, yeni nesil oyun konsolu Series X'te kullanılan Xbox Veloctiy Architecture için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan yeni videoyla birlikte yeni nesil Xbox'ın donanım gücüne dair yeni şeyler öğrendik.

Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Konsol, tasarımı sebebiyle internet ortamında çeşitli şakalara konu olsa da güçlü donanımı sayesinde yeni nesil oyunculukta oldukça önemli bir rol oynayacak.

Bu sene içerisinde çıkacak olan yeni nesil oyun konsolunun güçlü donanım özellikleri hakkında bazı yeni bilgiler öğrendik. Xbox Series X Program Yönetimi Direktörü Jason Ronald, Xbox Velocity Architecture hakkında yeni bilgiler açıkladı.

Xbox Velocity Architecture

Ronald, Xbox Series X'in sahip olduğu özel SSD'ye ek olarak donanım baskı azaltma ve daha verimli bellek kullanımına dikkat çekti. Tabii bunlar yeni bilgiler değil ancak üstüne daha detaylandırılmış hali. Ayrıca Xbox, yukarıdan da izleyebileceğini Xbox Velocity Architecture'ın kilit özelliklerini açıklayan bir video yayınladı.

Videoda bahsedilen teknik özellikleri daha basit bir dille anlatmak gerekirse: Xbox, kullandığı hızlı SSD sayesinde oyunları ve oyunlardaki her şeyi çok daha hızlı bir şekilde yükleyebilecek.

Tabii gerek Xbox gerekse PlayStation tarafında yeni nesil konsollarla birlikte oldukça güçlü donanımlar oyunculara sunuluyor. Ancak kullanıcıların konsol almasındaki aslan payı halen çıkacak olan oyunlarda. Dolayısıyla bu güçlü donanımların oyunlarla ne kadar süsleneceği asıl önem arz eden nokta.

PlayStation tarafı, The Future of Gaming etkinliğiyle elindeki kartların bir kısmını göstermiş oldu. Xbox tarafında da benzer bir etkinlik 23 Temmuz'da düzenlenecek olan Xbox Games Showcase'te yaşanacak.