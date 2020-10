Microsoft, Xbox Series X ve S'in TV Reklamını Yayınladı

10 Kasım'da yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve S'in teslimatlarına başlayacak Microsoft, konsolların ilk TV reklamlarını da yayınladı. Reklam filminde Daniel Kaluuya rol aldı ve Halo Infinite ile Assassin's Creed Valhalla kendine yer buldu.

Uzun zamandır hakkında konuştuğumuz ve sabırsızlıkla beklediğimiz yeni nesil konsolların ilkine kavuşmamıza artık neredeyse tam 4 hafta kaldı. Microsoft, Sony'nin PlayStation 5 konsoluna rakip olacak konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'i 10 Kasım tarihinde çıkaracağını duyurmuştu.

Tabii yeni nesil konsolların daha fazla satması için şirketler, reklam kampanyalarını artırmaya başladılar. Bundan 2 ay önce birçok yerde yeni oyun konsolunun reklamlarını yapmaya başlayan Sony'nin ardından Microsoft, bugün televizyonlarda yayınlanması için hazırladığı ilk çıkış fragmanını paylaştı.

Xbox Series X ve S'in TV reklamı:

Microsoft'un ilk televizyon reklamında Get Out ve Black Panther'den tanıdığımız Daniel Kaluuya yer aldı. Reklam filminde büyük oranda Microsoft'un beklenen yeni oyunu Halo Infinite gözüktü. Fragmanda aynı zamanda Assassin's Creed Valhalla da yer aldı. Microsoft, reklamda Xbox Series X ve S için Game Awards etkinliğinde tanıtırken kullandığı 'Power Your Dreams' sloganına yer verdi.

Microsoft, normalda Halo Infinite'i Xbox Series X ve Series S'in çıkış oyunu olarak planlamış olsa da oyun maalesef ertelenmişti. Geçtiğimiz gün oyunun çıkış tarihine işaret eden bir gelişme yaşanmış ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan Halo Infinite'i daha uzun süre bekleyeceğimizden korkmaya başlamıştık.

Microsoft'un YouTube kanalından yayınladığı reklam filmi, bu pazar günü Minnesota Vikings ve Seattle Sehawks arasında oynanacak Amerikan futbolu karşılaşmasında televizyonlarda yayınlanacak. Bir dakika uzunluğunda olan reklam, milyonlarca izleyicinin karşısına çıkacak.

Microsoft, yeni nesil oyun konsollarını 10 Kasım günü ülkemizde de satışa sunacak. Yurt dışında 499 dolardan satışa çıkan Xbox Series X ülkemizde 9.299 TL'lik fiyat etiketine; 299 dolardan satışa çıkan Xbox Series S'se 5.399 TL'lik fiyat etiketine sahip olacak. Oyun konsolları şu anda önsiparişe açık.