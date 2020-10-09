Geçtiğimiz gün PlayStation 5'in içini açarak, bu konsolun parçalarını tek tek gösteren Sony, işlemcinin soğutulması için de sıvı metal kullanıldığını açıklamıştı. Peki bu sıvı metal ne işe yarıyor? Madem sıvı metal bu kadar iyiydi, diğer teknoloji şirketleri bu tür bir çözümü tercih etmiyorlar?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Sony'nin PlayStation 5'in içini açıp, tüm donanımı tek tek gösterdiği bir videoyu sizlere aktarmıştık. Bu haberimizde ise sizlere, o gün paylaşılan videonun belki de en can alıcı noktasından bahsedeceğiz. Yani Sony'nin PlayStation 5'te sıvı metal kullandığından ve bunun neden tercih edildiğinden.

İşlemcisi olan her elektronik ürünün en büyük problemi sıcaklıktır. Piyasadaki tüm işlemciler, tasarlandıkları oranda en iyi performansı sunabilmek için ciddi bir yük altında çalışırlar. Bu da haliyle yüksek sıcaklığa yol açar ve sıcaklığın bir şekilde aktarılması gerekir. İşte bu noktada termal macunlar kullanılıyor. İşlemcilerin üzerine yerleştirilen soğutucularla işlemcilerin birleşim noktasına sürülen bu macunlar, sıcaklığın soğutucu ekipmana aktarılıp, işlemci sıcaklığının belirli bir seviyede kalmasını sağlarlar. Sony ise yeni oyun konsolunda, termal macun yerine sıvı metal kullanıyor. Bu da PlayStation 5'in performansı açısından kritik bir önem arz ediyor.

PlayStation 5'te sıvı metal kullanılmasının nedeni, termal macunların etkisini birkaç kat artırmak

Sony, PlayStation 5'te AMD tarafından üretilen bir işlemcinin kullanılacağını çoktan açıkladı. Bu yüksek performanslı işlemci, oyunseverler için en iyi deneyimi sunmak için geliştirildi. Haliyle PlayStation 5 mühendisleri, çalışırken cayır cayır yanan işlemcinin performans kaybı yaşamaması, oyuncuların bu durumdan etkilenmemesi için yeni bir çözüm arayışına girdi. İşte bu noktada karşımıza çıkan çözüm de termal macun olarak kullanılan sıvı metal. Mühendisler bu sayede hem yüksek performansı hem de PlayStation 5'in sessiz çalışmasını sağlamış oldular.

Haberimizin bu noktasına kadar sıvı metalleri övdüğümüzün farkındayız. Bunca iltifatın üzerine, bu malzemelerin neden daha önce kullanılmadığını, sadece PlayStation 5 değil diğer dizüstü bilgisayar ya da masaüstü PC'lerde neden tercih edilmediğini sorgulamış olabilirsiniz. Haklısınız da... Ancak işlemcisi olan ürünlerde sıvı metal kullanılmıyor oluşunun kabul edilebilir bazı nedenleri var. Şimdi de bu nedenlere yakından bakalım.

Sıvı metalin uygulanması çok zordur. Çünkü adı üstünde bu malzeme bir metal. Yani elektrik akımını iletebilen bir yapıya sahip. Bu da doğru bir şekilde uygulanmayan sıvı metalin, cihazda kısa devreye neden olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca sıvı metaller, akışkanlık açısından da avantajlı değil. Eğer daha önce işlemcinizin termal macununu değiştirdiyseniz bilirsiniz; termal macunlar diş macunu kıvamındadır. Sıvı metal ise akışkanlığı ile kullanılan ürünlerin nakliyesini zorlaştırıyor. Hatta yeterince iyi uygulanmamış bir sıvı metal, ufak bir sallantıda bile çevre birimlere ulaşabilir. İşte bu tür bir aksaklık da az önce bahsettiğimiz gibi kısa devrelere yol açabilir.

Sony, sıvı metalli soğutma sistemi için en az 2 yılını harcadı

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre mühendisler, PlayStation 5'in işlemcisini soğutmaya yarayacak sıvı metal çözümü için en az 2 yıl harcamışlar. Bu sürecin oldukça sancılı geçtiğini söyleyen yetkililer, sıvı metalin kabul sürecinde akla gelen tüm ihtimallerin değerlendirildiğini, bu ihtimallerin tek tek test edildiğini söylüyor. İşte tüm bu testlerden geçen sistem, bugün PlayStation 5'e hayat veren kritik parçalardan bir tanesi haline gelmiş durumda.

"O zaman PlayStation 5 hiç ısınmayacak." Hayır, böyle bir şey söz konusu değil

Sony'nin PlayStation 5'te sıvı metal kullanması, bu oyun konsolunun hiçbir zaman ısınmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü termodinamik yasaları gereğince böyle bir şey mümkün değil. Sıvı metalin bu konsola tek katkısı, çalışan işlemcinin açığa çıkardığı sıcaklığın dışarı aktarılmasını sağlamak. Ancak olaya performans açısından baktığımızda, Sony bu çözümle birlikte termal macunlardan daha iyi çalışan bir sistem geliştirmiş oldu.