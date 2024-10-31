Microsoft, Xbox Series X/S için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme, oyuncuların sadece konuşarak yepyeni oyunlar bulmalarını sağlayacak bir özelliğe ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Series X/S için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu yazılım güncellemesi, oldukça ilginç bir özelliği hayatımıza soktu. Oyuncular artık, bir arkadaşlarıyla sohbet ediyor gibi Xbox oyunları arayabilecekler.

Xbox yazılımını "10.0.26100.2499 " kodlu hâle getiren güncellemede yer alan "Doğal Dil Araması" (NLS) isimli özellik, kullanıcıların Xbox mağazasındaki oyun arama deneyimlerini değiştiriyor. Xbox sahipleri, bu özellik sayesinde aradıkları bir oyunu sadece konuşarak bulabilecekler.

"Çocuklar için bulmaca oyunları" demek, bu alandaki oyunları bulmak için yeterli olacak

Microsoft'un yayımladığı güncelleme notlarında, bu özelliğin nasıl kullanılabileceği bazı örneklerle anlatılıyor. Bu bağlamda; Microsoft'a göre kullanıcıların, "çocuklar için bulmaca oyunları" veya "zombi temalı FPS oyunları" demesi, Xbox mağazasında bunlarla ilgili oyunlara ulaşılmasını sağlayacak. Microsoft'a göre yeni özellik, geleneksel arama yöntemlerinden çok daha iyi bir şekilde çalışacak.

Xbox'lar için kullanıma sunulan NLS özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu özelliğin kullanıcı deneyimini nasıl değiştireceğini zamanla göreceğiz.