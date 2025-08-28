Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte internet sitelerinin bilgi sunma biçimi de değişmeye başladı. Artık kullanıcılar uzun bağlantı listeleri yerine doğrudan net yanıtlar bekliyor. Yaşanan bu dönüşüm şirketleri arama deneyimini yeniden şekillendirecek yeni çözümler geliştirmeye yönlendiriyor.

Microsoft ile Cloudflare, web sitelerinin hem kullanıcılar hem de yapay zekâ sistemleri tarafından daha kolay ve güvenli şekilde sorgulanmasını amaçlayan yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan bu iş birliği sayesinde siteler, hem ziyaretçilere hem de yapay zekâ botlarına daha düzenli ve kontrollü cevaplar verebilecek.

Microsoft’un “NLWeb” standardı ile Cloudflare’in “AutoRAG” altyapısı, iki şirketin ortak geliştirdiği yeni sistemde bir araya geliyor. Bu sistem sayesinde artık anahtar kelime yazarak sayfalar arasında dolaşmak yerine, soruyu doğal bir dille sormak mümkün olacak. Böylece kullanıcılar uzun link listelerini gezmek yerine doğrudan net cevaplara ulaşabilecek.

Yapay zekâ ajanları artık “ziyaretçi” olarak kabul ediliyor

Yeni yaklaşım aynı zamanda yapay zekâ ajanlarını da bir ziyaretçi sınıfı olarak tanımlıyor. Normalde web sitelerini tarayan bu sistemler, NLWeb sayesinde “MCP” adı verilen özel bir uç nokta üzerinden kontrollü erişim sağlayabiliyor. Cloudflare’in AutoRAG çözümü ise içerikleri tarayıp güncel tutarken, yönetilen bir veritabanı üzerinden düzenli sorgulama imkânı sunuyor.

Web siteleri yapay zekâ araçlarıyla çok daha kolay uyum sağlayabilir ve bu durum arama motorlarının çalışma şeklini de kökten değiştirebilir. Yapay zekâ artık sayfaları tek tek dolaşmak yerine doğrudan düzenlenmiş verilere ulaşmaya başladıkça internette arama alışkanlıklarımızda büyük bir değişim kapıda görünüyor.