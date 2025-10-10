Microsoft'tan Yeni OneDrive Uygulaması Geliyor: Yapay Zekâ Özellikleriyle Dolup Taşacak

Microsoft, OneDrive'da çok büyük değişiklikler yaptığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre OneDrive Windows uygulaması, artık Copilot desteği sunacak. Ayrıca mobil uygulamaya da birkaç yeni özellik eklenecek. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bulut depolama hizmeti OneDrive'ın Microsoft uygulamasını yeniledi. Yapılan çalışma ile Microsoft'un yapay zekâsı Copilot, OneDrive uygulamasına entegre edilmiş oldu. Üstelik geliştirici ekip, OneDrive'a bir de fotoğraf düzenleme aracı ekledi. Hâl böyle olunca OneDrive, hiç olmadığı kadar işlevsel bir hâl almış oldu.

Microsoft'un eski OneDrive uygulaması ile yenisi arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda; OneDrive'ın Görev Çubuğu'ndan ulaşabileceğiniz versiyonu, yeni sürümde tamamen tarih olacak. Yeni OneDrive uygulamasını çalıştıran kullanıcı, eksiksiz bir deneyim sunulduğunu görecek. Tüm belge ve fotoğraflara erişmek kolaylaşacak, buradaki Copilot butonu ile kolayca işlem yapılabilecek.

OneDrive'daki Copilot ile yapabileceğiniz bazı işlemler şöyle:

Yeni OneDrive uygulaması ile Copilot'a erişim kolaylaşmış olacak. Kullanıcı, bir belgenin üzerine basıp yapay zekâdan belge özetlemesini ve iki belgenin karşılaştırılmasını isteyebilecek. Ayrıca Copilot, kullanıcıya nasıl yardımcı olabileceği konusunda da alternatif fikirler sunabilecek.

Fotoğrafları düzenlemek, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak!

Yenilenen OneDrive uygulaması, Microsoft'un bulut platformunda fotoğraf depolayan kullanıcıları mest edecek. Zira şirket, kullanıcılara yeni bir ızgara görünümü sunmaya başlayacak. Kullanıcılar, fotoğraflardaki yüzleri tanımlayıp, kategoriler oluşturabilecekler. Ayrıca bir fotoğrafı doğrudan OneDrive üzerinden düzenleyip, istediğiniz bir yere kaydedebileceksiniz.

"Photos Agent" ile daha fazlası yapılabilecek

Microsoft'un OneDrive'daki görsellerle ilgili yeni bir özelliği daha var. Photos Agent olarak isimlendirilen bu özellik, Copilot'a entegre çalışacak ve sizin vereceğiniz komutlara göre fotoğrafları bulacak. Bunları isterseniz düzenleyebilecek, isterseniz de albüm hâline getirip başkasıyla paylaşabileceksiniz. Ancak bu özelliği kullanabilmek için Microsoft 365 Premium abonesi olmak gerekecek.

OneDrive mobil uygulaması da nasibini alacak!

Microsoft'un OneDrive'daki en büyük yenilikleri masaüstü versiyonda olacak. Ancak mobil uygulamalar da yapılan iyileştirmelerden nasibini alacak. Bu bağlamda; OneDrive'ın mobil uygulamalarına fotoğraf düzenleme özelliği eklenecek. Copilot entegrasyonuna sahip olan bu özellik, fotoğraf üzerinde düzenlemeler yapılmasına imkân sağlayacak. Microsoft 365 aboneleri, buna ek olarak bulanık görselleri tespit eden ve bunları düzelten ek bir araca daha sahip olacaklar.