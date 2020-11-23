Migros, Yarın Uygun Fiyatlı iPhone 11 Satacak

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Migros, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da cuma indirimleri kapsamında iPhone 11 satmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone 11 kampanyası ile dikkatleri üzerine çeken Migros, aynı kampanyayı bu yıl da düzenleme kararı aldı. Ancak bu kez Migros tarafından telefonun resmi satış fiyatı açıklanmadı.

2019'da Migros 5.999 TL'den satışa sunmuştu ve o dönem Apple'ın resmi fiyatı 7.299 TL seviyesindeydi. Aradan geçen zaman diliminde Apple'ın internet sitesinde iPhone 11'in fiyatı 7.999 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta ise yeni iPhone 12 modellerinşn 9.999 TL'lik başlangıç fiyatları açıklanmıştı.

Migros, 24 - 25 Kasım'da iPhone 11 kampanyası:

Sadece 5M Migros mağazalarında geçerli olacak bu kampanyanın nasıl ilgi göreceğini kestirmek zor. Çünkü Migros resmi fiyat açıklamasında bulunmuş değil. Belki de firma, geçtiğimiz yıl akıllara kazınan izdiham olaylarını engellemek adına fiyatı açıklamamış olabilir. Ancak bize göre iPhone 11, geçtiğimiz yılın kampanyalı fiyatından daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak.