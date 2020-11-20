iPhone 12 Serisinin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Birçok yeni özellikle birlikte geçtiğimiz ay duyurulan ve birçok bölgede satışa çıkan iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları nihayet açıklandı. Serideki en ucuz akıllı telefon 10 bin TL'den satılırken, tepe modelde fiyat 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone 12 ailesini geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlikle tanıtmıştı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefonla karşımıza çıkan iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları, tüketiciler tarafından merak ediliyordu.

iPhone 12 serisi için resmi Türkiye sitesinde bir süredir kullanıcıları "Yakında sizinle" yazısıyla karşılayan Apple, bugün itibarıyla cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı. Serideki en ucuz akıllı telefon, 9.999 TL'den satışa sunuluyor. Gelin, serideki tüm cihazların özelliklerine ve fiyatlarına daha yakından göz atalım.

iPhone 12 mini

Teknik özellikler:

Ekran: 5,4 inç, 2532 x 1170 piksel, 460 ppi

5,4 inç, 2532 x 1170 piksel, 460 ppi İşlemci: Apple A14

Apple A14 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB, 128 GB, 256 GB

64 GB, 128 GB, 256 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi: iOS 14

iOS 14 Batarya: 2227 mAh

2227 mAh Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL

128 GB – 10.499 TL

256 GB – 11.499 TL

iPhone 12

Teknik özellikler:

Ekran : 6,1 inç ekran paneli, 2532 x 1170 çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu

: 6,1 inç ekran paneli, 2532 x 1170 çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu İşlemci : Apple A14

: Apple A14 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama Alanı : 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Arka Kamera : Geniş - 12 MP f/1.6, Ultra geniş - 12 MP f/2.4, Smart HDR 3, Gece modu

: Geniş - 12 MP f/1.6, Ultra geniş - 12 MP f/2.4, Smart HDR 3, Gece modu Bağlantı : 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi : iOS 14

: iOS 14 Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL

128 GB – 11.499 TL

256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro

Teknik özellikler:

Ekran : 6,1 inç Super Retina

: 6,1 inç Super Retina İşlemci : Apple A14

: Apple A14 RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Arka Kamera : 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu

: 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu Bağlantı : 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi : iOS 14

: iOS 14 Renkler: Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL

256 GB – 15.999 TL

512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max

Teknik özellikler:

Ekran : 6,7 inç Super Retina OLED

: 6,7 inç Super Retina OLED İşlemci : Apple A14

: Apple A14 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama Alanı : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Arka Kamera : 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu

: 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu Bağlantı : 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning İşletim Sistemi : iOS 14

: iOS 14 Renkler: Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL

256 GB – 17.999 TL

512 GB – 19.999 TL

Teknoloji devi Apple, bu yıl tam 4 farklı model ile karşımıza çıkarak her bütçeye uygun bir akıllı telefon sunmayı hedeflemişti. Ancak ne yazık ki ülkemizdeki vergiler ve yasal ücretler de eklenince en uygun fiyatlı iPhone 12 mini bile 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu da yeni nesil iPhone'ları birçok tüketici için erişilemez hâle getiriyor.

Peki, siz iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlardan memnun musunuz yoksa daha düşük fiyatlar mı bekliyordunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.