iPhone 12 Serisinin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone 12 ailesini geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlikle tanıtmıştı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefonla karşımıza çıkan iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları, tüketiciler tarafından merak ediliyordu.
iPhone 12 serisi için resmi Türkiye sitesinde bir süredir kullanıcıları "Yakında sizinle" yazısıyla karşılayan Apple, bugün itibarıyla cihazların vergiler dahil Türkiye fiyatlarını açıkladı. Serideki en ucuz akıllı telefon, 9.999 TL'den satışa sunuluyor. Gelin, serideki tüm cihazların özelliklerine ve fiyatlarına daha yakından göz atalım.
iPhone 12 mini
Teknik özellikler:
- Ekran: 5,4 inç, 2532 x 1170 piksel, 460 ppi
- İşlemci: Apple A14
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB, 128 GB, 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Batarya: 2227 mAh
- Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı
iPhone 12 mini fiyat:
- 64 GB – 9.999 TL
- 128 GB – 10.499 TL
- 256 GB – 11.499 TL
iPhone 12
Teknik özellikler:
- Ekran: 6,1 inç ekran paneli, 2532 x 1170 çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Apple A14
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş - 12 MP f/1.6, Ultra geniş - 12 MP f/2.4, Smart HDR 3, Gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı
iPhone 12 fiyat:
- 64 GB – 10.999 TL
- 128 GB – 11.499 TL
- 256 GB – 12.499 TL
iPhone 12 Pro
Teknik özellikler:
- Ekran: 6,1 inç Super Retina
- İşlemci: Apple A14
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Renkler: Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi
iPhone 12 Pro fiyat:
- 128 GB – 14.999 TL
- 256 GB – 15.999 TL
- 512 GB – 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max
Teknik özellikler:
- Ekran: 6,7 inç Super Retina OLED
- İşlemci: Apple A14
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP, TOF 3D LiDAR, Smart HDR 3, Gece Modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Renkler: Grafit, Gümüş, Altın, Pasifik Mavisi
iPhone 12 Pro Max fiyat:
- 128 GB – 16.999 TL
- 256 GB – 17.999 TL
- 512 GB – 19.999 TL
Teknoloji devi Apple, bu yıl tam 4 farklı model ile karşımıza çıkarak her bütçeye uygun bir akıllı telefon sunmayı hedeflemişti. Ancak ne yazık ki ülkemizdeki vergiler ve yasal ücretler de eklenince en uygun fiyatlı iPhone 12 mini bile 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu da yeni nesil iPhone'ları birçok tüketici için erişilemez hâle getiriyor.
Peki, siz iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlardan memnun musunuz yoksa daha düşük fiyatlar mı bekliyordunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.