Migros’un iPhone 11 Kampanyasında İzdiham Çıktı (Video)

Yılın en büyük “indirim” dönemlerinde artan izdiham haberlerine bir yenisi daha eklendi. 26 - 29 Kasım tarihlerinde Apple’dan 1.300 TL daha uygun fiyata iPhone 11 satacağını açıklayan Migros, bu haftaki teknolojik izdiham köşemizin yeni konuğu oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi, bir Migros şubesi açılışında izdiham ile sonuçlandı.

Sosyal medya, yılın en büyük “indirim” dönemi olan şu günlerde indirim yerine yapılan zamlara ilişkin tepkilerle dolup taşıyor. Özellik e-ticaret sitelerinde yapılan kampanyalar vatandaşın gözünde pek de güven teşkil etmiyor. Buna rağmen bazı şirketler, gerçekten kısa süreli işe yarar indirimler de düzenliyor.

Apple’ın kendi sitesi ve fiziksel mağazalarında 7.299 TL’ye sattığı iPhone 11 64 GB, Migros’un düzenlediği kampanya ile 5.999 TL’ye satılacak. 26 Kasım’da başlayan kampanya 29 Kasım’a kadar sürecek. Satışların internet üzerinden değil de Migros mağazalarından yapılacak olması nedeniyle, vatandaşların mağazalara akın etmeleri bekleniyordu.

Beklenen oldu, bir Migros açılışında iPhone 11 izdihamı çıktı:

Buna benzer bir olaya, geçtiğimiz haftalarda yapılan ve izdiham nedeniyle ertelenen Xiaomi mağaza açılışında tanık olmuştuk. Ankara’da yaşanan Xiaomi izdihamına neden olan kalabalık, mağazanın camlarını çatlatmış ve açılış iptal edilmişti. Bugün de benzer bir durum Migros market şubelerinden birisinde yaşandı.

Görüntüler bir Ekşi Sözlük yazarı tarafından ilgili başlık altında paylaşılırken, konum bilgisi verilmemiş durumda. Ancak açıklamalardan bu izdihamın ucuz iPhone 11 satışı nedeniyle yaşandığı rahatlıkla anlaşılıyor. Migros mağaza yetkililerinin konu ile ilgili henüz açıklaması bulunmuyor.

26 Kasım’a kadar devam edeceği söylenen kampanya için son 2 gün kalmış olsa da Migros, büyük ihtimalle iPhone 11 stoklarını erkenden bitirecek gibi görünüyor. Bu arada iPhone 11 64 GB modeli, internet üzerinde de eş değer fiyatlarda bulunabiliyor.