Mikrodalga fırınlarında beklenmedik mikroplar keşfedildi. Mikrodalga fırınlarında, yüksek radyasyona rağmen sağlığa zarar verebilecek bakteriler hayatta kalabiliyor.

Mikrodalga fırınlar, mutfaklarımızın vazgeçilmez cihazları arasında yer alıyor. Ancak çoğu zaman temizliği ihmal ediliyor. Yapılan bir araştırma ise mikrodalgaların içinde beklenmedik mikropların yaşadığını ortaya koydu.

İspanya'daki Valencia Üniversitesi ve Darwin Bioprospecting Excellence SL'den bilim insanları, mikrodalga fırınlarının iç yüzeylerinde çeşitli mikroorganizmaların bulunduğunu açıkladı.

Evlerden ofislere kadar yayılıyor

Araştırmayı yapan ekip farklı türde 30 mikrodalga fırınının içini inceleyerek, evler, ofisler ve laboratuvarlarda yaşayan mikropların izlerini sürdü. Araştırma, mikrodalgaların yoğun elektromanyetik radyasyonuna rağmen birçok mikroorganizmanın burada hayatta kalabildiğini gösterdi.

Mikrodalga fırınlarında, Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus ve Priestia gibi bakterilere rastlanırken, bu türler genellikle insanlarla birlikte yaşayan ve onların varlıklarından faydalanan mikroplar olarak biliniyor. Özellikle mutfak mikrodalgaları, diğer mutfak yüzeyleriyle benzer mikropları barındırırken, bazı türler sağlık açısından risk taşıyor.

Laboratuvar mikrodalgalarında ise daha fazla çeşitlilik gözlemlendi. Bu mikrodalgalar, biyolojik örnekler ve kimyasal reaktifleri ısıtmak için kullanıldığından, farklı bir mikrobiyom yapısına sahipti. Özellikle, yüksek radyasyona karşı dirençli bakteriler, bu tür mikrodalgalarda daha fazla bulunuyordu. Mikrodalgaların düzenli temizlenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bakterilerin zamanla mikrodalgada konforlu bir ortam bulabildiğini vurguluyor.