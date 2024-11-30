Yemekleri ısıtan bir cihaz varsa soğutan da olabilir diye düşünmüş olabilirsiniz ancak bu bilimsel olarak pek de uygulanabilir bir teknoloji değil.

Mikrodalgaların zararlı olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etse de pek çok evin vazgeçilmez ürünlerinden biri. Tüm tencereyi ocağa koyup ısıtma derdi yok, küçük bir tavaya aktarıp onda ısıtayım derdi yok… Tabağınızı koyuyorsunuz ve yemeğinizi 1 dakika içinde sıcacık yapıyor.

Hayatı çok daha pratik hâle getiren bu teknolojinin tam tersinin neden olmadığını hiç düşünmüş müydünüz? Neden yiyecekleri hızla soğutan bir cihaz yok? Sizin için anlatalım.

İlk olarak, mikrodalga fırının nasıl çalıştığını anlamamız gerek.

Mikrodalga fırınlar, yemeklerimizdeki su moleküllerini belirli bir frekansta hareketlendirerek ısıtıyor. Moleküller hızlandıkça enerji artıyor ve bu da otomatik olarak sıcaklığı yükseltiyor. Böylece 1 dakika içinde elimizde sıcacık bir yemek oluyor.

Öte yandan bu teknolojiyi tam tersine çevirdiğimizde, moleküllerin enerjisini alarak onları soğutacak bir teknoloji yaratmak o kadar kolay bir iş değil.

Isıtma ve soğutma işlemleri, birbirinden farklı.

Isıtmak, enerjiyi bir yere vermektir ve bu işlem, hem doğrudan hem hızlı olur. Soğutmak için ise enerjiyi alıp başka bir yere aktarmak lazım. Bu da “entropi” (evrendeki düzenin sürekli bozulması, düzensizliğin artması) yasasıyla uyuşmuyor. Düşük enerjili (soğuk da diyebiliriz) bir durum yaratmak için daha fazla emek gerek.

Mesela bir yemeği soğutmak için ortamdan ısı alırken motor daha fazla enerji harcar ve dışarı daha çok ısı yayılır. Bu yüzden mikrodalga gibi, yiyecekleri 1 dakikada soğutacak bir cihaz yapmak epey zorlaşıyor.

Her ne kadar belli başlı soğutma sistemleri olsa da bunların hiçbiri, mikrodalga kadar pratik ve hızlı değil.

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