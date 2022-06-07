Kripto para borsası BitMEX'in AC Milan için oluşturduğu NFT koleksiyonu açık artırma ile satıldı. Satışlardan 100 bin lira gelir elde edildi. Koleksiyonun satışında en yüksek teklifi veren yatırımcı, imzalı bir AC Milan formasının da sahibi oldu.

Popüler kripto para borsalarından bir tanesi olan BitMEX, futbol dünyasının önde gelen kulüplerinden AC Milan için özel bir NFT koleksiyonu oluşturmuştu. "Born to Lead NFT" olarak isimlendirilen bu koleksiyon, oluşturulan özel bir internet sitesi üzerinden açık artırmaya çıkarıldı. Yoğun ilginin gösterildiği açlık artırmada 100 bin TL'lik satış yapıldı. En yüksek teklifin sahibi, imzalanmış olan resmi ve gerçek bir AC Milan formasının da sahibi oldu.

AC Milan, 11 yıl aradan sonra yeniden İtalya Seria A liginin şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. işte Born to Lead NFT koleksiyonu da bu şampiyonluk için özel olarak hazırlandı. Bu bağlamda; yıldız futbolcu Dida ile de özel çalışmalar yapıldı. Oluşturulan özel bir videoda hem sezon içerisinde yaşanan kritik anlar hem de şampiyonluk kutlamaları yer alıyor.

AC Milan: Kulübün uzun tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına modern bir dokunuşla saygı duruşu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AC Milan Gelir Yöneticisi Casper Stylsvig, "Bu, AC Milan'ın yenilikçi doğasını mirası ve geleneği ile başarıyla birleştirebilen harika bir proje. Kulübün uzun tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına modern bir dokunuşla saygı duruşu. Bu projenin aynı zamanda Fondazione Milan'ı ve onların dünya çapındaki girişimlerini desteklemeye katkıda bulunacağından özellikle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. BitMEX Pazarlama ve Satış Yönetici Michele Bertacco ise söz konusu NFT ile AC Milan'ın efsaneleştiği anların artık ölümsüz hale geldiğini söyledi.

BitMEX'in söz konusu NFT'lerden elde ettiği 100 bin TL'lik gelir, futbolu ve dünyadaki hayır girişimlerini desteklemeye odaklanan ve kar amacı gütmeyen kurum Fondazione Milan'a bırakıldı. AC Milan'ın iştiraklerinden olan kuruluş, bu parayı amaçları doğrultusunda kullanacak.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.