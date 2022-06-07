En büyük ve ilk Metaverse projelerinden biri olan The Sandbox, Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Sadece oyuncular değil, blok zincirinde atılım yapmak isteyenlerin de bulunabileceği bir platform olan The Sandbox

Metaverse’ü hâlâ birçoğumuz tam olarak bilmesek de bu bir gerçek. İçerisinde yazılımcıların, NFT sanatçılarının ve oyun severlerin birçok iş imkanı bulabildiği Metaverse ile ülkemiz de içli dışlı olmaya başladı.

Bu bağlamda popüler metaverse projesi The Sandbox, Türkiye pazarına gireceklerini duyurdu. İçerisinde blok zinciri teknolojisi kullanılarak NFT alış ve satışı, metaverse sanat sergileri ve oyun severler için üretilmiş içerikler bulunacak The Sandbox Türkiye’ye dair şirketin kurucusu Sebastien Borget ne demiş gelin bir bakalım.

‘2 yılda Türkiye’yi en değerli 3 metaverse ülkesinden biri haline getireceğiz’

The Sandbox’un kurucusu Sebastien Borget, popüler metaverse platformu The Sandbox’ın Türkiye pazarına girişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Borget, Türkiye’nin çok değerli bir konuma sahip olduğuna ve Türkiye’ye, Türk halkına özel Türkçe kullanılabilecek bir metaverse yaratma hedeflerinin olduğunu belirtti.

The Sandbox Türkiye müdürü Arslan Kiran, COO’ya ek olarak yaptığı açıklamada Türkiye’de oluşturlacak Metaverse’de çalışmak isteyen oyun stüdyolarını, NFT sanatçılarını ve yazılımcıları işe alacaklarını ve destekleyeceklerini belirtiyor.