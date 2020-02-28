Yönetmen koltuğunda Paul W.S. Anderson ve başrolünde Milla Jovovich'in bulunacağı Monster World'den iki yeni poster gün yüzüne çıktı. Capcom'un aynı isimli oyununu beyaz perdeye taşıyacak yapım, 4 Eylül 2020 tarihinde vizyona girecek.

Adını en son geçtiğimiz aylarda duyduğumuz, Capcom’un aynı adı taşıyan oyununu beyaz perdeye taşıyacak Monster Hunter, özellikle oyun ve fantastik içerik hayranları tarafından merakla bekleniyor. Hayranların bu heyecanını artıran en büyük etmenlerden biri de tabii ki filmde yer alacak oyuncular.

Monster Hunter’ın oyuncu kadrosunda Meagen Monique Good, Ron Perlman, Tony Jaa, Diego Boneta ve kadronun parlayan ismi Milla Jovovich bulunuyor. Filmden henüz tam anlamıyla bir fragman görememiş olsak da geçtiğimiz aylarda bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Şimdiyse filme ait yeni materyallerle karşı karşıyayız.

Monster Hunter'dan 2 yeni poster geldi:

Monster Hunter’ın uzun süredir sürdürdüğü sessizlik bugün son buldu. Sony Screen Gems; yapıma 29 Şubat günü, yani yarın, Monster Hunter Festa etkinliğinde yer verecek. Sony, etkinliğe katılacak kişilere dağıtmak üzere küçük bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda da filmin ilk iki posteri ortaya çıkmış oldu.

Monster Hunter, bahsettiğimiz üzere yarın PAX East etkinliğinde kendisini gösterecek. Etkinliğe katılan kişiler, yukarıda gördüğümüz, ön planda Milla Jovovich’in bulunduğu ve yapımı merakla bekleyenlerin heyecanlanmasını sağlayan posterin minyatür hâline kavuşma fırsatı yakalayacaklar.

Monster Hunter, Resident Evil serisinde gördüğümüz iki önemli ismin yeniden buluşmasına sahne olacak. Resident Evil yönetmeni Paul W.S. Anderson, seride başrolü oynayan Milla Jovovich ile yeniden aynı ekipte yer alacak fakat ikilinin yeni yapımında önemli bir fark da kendisini gösterecek.

Monster Hunter, ikilinin yer aldığı diğer yapım Resident Evil’dan daha az şiddet ögesi içerecek. Resident Evil filmleri, R-rated (18 yaş ve üzeri kişiler için uygun) filmler arasında yer alırken Monster Hunter, PG-13 (13 yaş ve üzeri kişiler için uygun) etiketine sahip filmler arasına girecek. 4 Eylül 2020 tarihinde vizyona girecek Monster Hunter’ın hikâyesiyse şu şekilde olacak:

"Dünyamızın ötesinde başka bir şey daha var: Etki alanlarını ölümcül şiddetle yöneten tehlikeli ve güçlü canavarlar dünyası. Teğmen Artemis (Milla Jovovich) ve sadık askerleri dünyamızdan yeni dünyaya taşındığında teğmen hayatının şokunu yaşayacak. İnanılmaz güçlere ve durdurulamaz saldırılara sahip düşmanlara karşı hayatta kalma savaşında Artemis, savaşmanın bir yolunu bulan gizemli bir adamla takım olacak.”