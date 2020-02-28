Matrix serisinin önümüzdeki yıl vizyona girecek olan yeni filmi merakla bekleniyor. Matrix 4'ün çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ancak filmdeki aksiyon sahneleri, çekimlerin yapıldığı bölgede hasarlara neden olabiliyor.

Matrix 4'ün çekimleri birkaç haftadır devam ediyor ve bilim-kurgu aksiyon serisi, bomba gibi bir geri dönüş yapacağını gösteriyor. Gişe rekorları kıran film serisinin San Francisco'da yapılan çekimleri alçak uçan helikopterler, ters dönmüş araçlar ve oyuncuların aksiyon dolu sahneleriyle hareketli geçiyor.

Matrix 4'ün geçen hafta sonu yapılan çekimleri, patlama sahneleriyle sarsıcı bir etki yarattı. Çekimler sırasında gerekli önlemleri almasına rağmen patlamalar sonucunda ortaya çıkan yüksek ısılar, sokakta bulunan bir reklam tabelasının ve birkaç binanın lamba kapaklarının erimesine neden oldu.

Çekimlerin yapıldığı bölgede bulunan JCDecaux Street Furniture'ın çalışanı Encar Orozco, "Plastiğin tamamen erimiş olduğunu gördük ve neler olduğunu bilmiyorduk. Yöneticimizi aradık ve bunun film için gerçekleştirilen bir patlamadan ötürü olduğunu öğrendik." dedi. Ayrıca hasarı onarmakla görevli işçiler, onarımın maliyetini yaklaşık 2.000 dolar olduğunu belirtti.

Diğer yandan Matrix 4 çekimlerinde gerçekleştirilen patlamalar, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Carol Dickerson, "Pencereden dışarı bakıp helikopterin çok yakından uçtuğunu fark ettiğimde, 'Ah, umarım binaya helikopterin çarptığı bir Zor Ölüm sahnesi olmaz' diye düşündüm. Ama, hayır, gerçekten emniyetli çalıştılar." dedi.

Çekimlerden etkilenebilecek insanları nelerin beklediğini içeren bir liste de yayınlandı. Gürültülü ve görsel olarak rahatsız edici faaliyetler arasında 500 metreden daha alçak uçan helikopterler, piroteknik (patlamalardan ortaya çıkan ışık, ısı vs.) ve duman olacağı bildirildi. Ayrıca simüle edilmiş silah sesleri, sürüş ve çarpışma sahneleri ile insansız hava kameraları olacağı da belirtildi. Matrix 4'ün çekimlerinin çoğu Financial Bölgesinde gerçekleşiyor ve sokaklar, çekimlerin verebileceği hasar ve rahatsızlık nedeniyle bazı saatlerde trafiğe kapatılıyor.

Matrix 4, 21 Mayıs 2021'de vizyona girecek. Çekimlerin çevrede yarattığı etki, filmin büyük yankı uyandıracak sahneler içerebileceğini gösteriyor.