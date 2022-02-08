Taahhütsüz ve hiçbir kısıtlama yapmayan internet paketleriyle nam salan Millenicom, şubat ayına özel bir kampanya başlattı. Tüketiciler, bu kampanya kapsamında 100 Mbps’lik taahhütsüz paketlere, 99,90 TL karşılığında sahip olabilecekler.

Tüketicilere verdiği taahhütsüz internet hizmeti ile milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmeyi başaran Millenicom, şubat ayına özel bir kampanya başlattı. Tüketiciler, bu kampanya kapsamında taahhüt vermedikleri 100 Mbps’lik paketlere, yalnızca 99,90 TL karşılığında sahip olabilecekler. Üstelik bu kampanya kapsamında hiçbir kısıtlama da yok.

Millenicom, sunduğu internet abonelik paketlerinin yanı sıra hızıyla da bilinen bir şirket. Bu bağlamda; başvuran tüketicilerin internet bağlantı işlemleri yalnızca 72 saat içerisinde tamamlanıyor. Böylece haftalar boyunca internetsiz kalmamış oluyorsunuz. Üstelik Millenicom, yeni müşterilerinin 150 TL’ye kadar olan taahhüt cezalarını ödüyor. Eğer taahhüdünüzün bitmesine birkaç ay kaldıysa ve hizmetten memnun değilseniz, ceza ödemeden Millenicom’a geçebileceksiniz. Diğer geçişlerde kurulum ücreti olmadığını da söyleyelim.

Çağrı merkezi ile 7/24 kesintisiz hizmet

İnternet servis sağlayıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi, yetersiz müşteri hizmetleridir. Aradığımız zaman ulaşamaz, ulaştığımız zaman da çözüm bulamayız. Bu durumun farkında olan Millenicom, 7 gün 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz çağrı merkezi ve WhatsApp Destek Hattı ile farkını gözler önüne seriyor. Doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabileceğiz destek hattı sayesinde sorunlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz.

Altyapı konusunda önemli çalışmalar sürdüren Millenicom’un dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de SuperOnline altyapısı kullanıyor oluşu. Bu sayede; yaşadığınız lokasyondaki SuperOnline altyapısını kullanarak Millenicom’un sınırsız, fiber hızında internet deneyimini yaşayabiliyorsunuz. SuperOnline altyapılı tüketiciler için de yeni bir kampanya başlatan şirket, 200 Mbps’ye kadar ulaşan yüksek hızlı paketlerini yalnızca 199,90 TL’ye tüketicilerle buluşturuyor.

Eğer siz de Millenicom’un avantajlı paketleri ile tanışmak, altyapı ile alabileceğiniz maksimum hızı sorgulamak ve Millenicom müşterisi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.