Okulların Ne Zaman Açılacağı Hakkında Açıklamalar

Koronavirüs salgınının ilk olarak 11 Mart tarihinde ülkemizde görülmesinin ardından, eğitim dâhil birçok alanda önlemler alınmaya başlandı. 13 Mart tarihinde ara verilen okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bugün Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısı ile tüm dünyada ve ülkemizde sıkı önlemler alınmıştı. Bu önemler doğrultusunda da okullar 13 Mart tarihinde kapatılmıştı. Okulların kapatılması üzerine öğrenciler, uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim görmeye ve sınavlara girmeye devam ediyor.

İlk olarak 30 Nisan olarak belirlenen okulların açılış tarihi, salgının ülkemizdeki seyri dolayısı ile daha ileri bir tarihe uzatılmıştı. Doğal olarak, hâlâ eğitimini evden sürdüren öğrenciler ve veliler tarafından okulların ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu hâline geldi. Gelin Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara hep beraber göz atalım.

İşte Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama:

Bugün, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” şeklinde söze başlayan Ziya Selçuk, ardından şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam ediyor

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla öğrenci olduğunu belirten Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili alınan tüm kararların birçok hane halkını ve vatandaşı doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğinin bilincinde olduklarını belirtti. Bu açıklamaların yanı sıra Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine de konuşmasında yer verdi.