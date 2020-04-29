Türkiye’de 23 Mart’tan beri devam eden uzaktan eğitim uygulaması, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı’nın açıklaması ile 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçmenin nasıl olacağını da basın toplantısında açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs salgını başladığında alınan ilk önlemler arasında okulların kapatılması da yer almıştı. Kapatılan okullarda ise 23 Mart’ta uzaktan eğitim başlamıştı. Uzaktan eğitim uygulamasının ilk olarak 30 Nisan’da sona ermesi kararlaştırılmıştı. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin süresi uzaltıldı.

Uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve mevcut koşullar nedeniyle uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı.

“Bu süreçte tek seçenek uzaktan eğitim”

Milli Eğitim Bakanı, koronavirüs salgınının devam ettiği bu günlerde tek seçeceğin uzaktan eğitim olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin devam ettirilmesi ile ilgili bütün tedbirlerin alındığını ve hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de uzaktan eğitim şu anda EBA üzerinden devam ettiriliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilk 15 günde EBA’daki ders sayısının 650 bini geçtiğini ifade etti. Selçuk, EBA sayesinde öğrencilerin istedikleri zaman ders çalışmaya devam edebildiklerini de sözlerine ekledi.

EBA Akademik Platformu’na abone olan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı

Sınavlara hazırlanan öğrenciler konusuna da değinen Milli Eğitim Bakanı, ilgili hazırlıkların yapılmaya devam ettiğini söyledi. Bakan, 11. ve 12.sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun bir talep gösterdiğini, son birkaç günde platforma kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyledi.

Koronavirüs sürecinin öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturabileceği psikolojik etkiler için psikososyal destek çalışması da yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, psikososyal desteklerin de önümüzdeki günlerde devreye gireceğini açıkladı.

Sınıf geçmede ilk dönemin notları geçerli olacak

Öğrencilerin sınıfı nasıl geçecekleri sorusuna da cevap veren Milli Eğitim Bakanı, sınıf geçme için ilk dönem alınan notların geçerli olacağını söyledi. Bütün öğrencilerin sınıfı geçeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, zayıf notlar olması durumda öğrencilerin sorumlu şekilde üst sınıfa geçeceklerini söyledi.

Son günlerde fazlaca konuşulan konulardan olan LGS’nin yapılacağı tarihlerdeki değişiklik istekleri de Milli Eğitim Bakanı’na soruldu. Bakan Selçuk, LGS tarihleriyle ilgili kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı’nın bir açıklama yapacağını söyledi.