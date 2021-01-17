Milli Eğitim Bakanı'ndan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu bir programda yüz yüze eğitim ve sınavların nasıl olacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Okulların 15 Şubat'ta açılmasıyla ilgili ilke kararı aldıklarını belirten Selçuk, 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablonun çıkacağını söyledi.

CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde eğitim hakkında merak edilen başlıkları değerlendirdi. Yüz yüze eğitim noktasında 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararının olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var. Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

İsteğe bağlı yüz yüze eğitim olabilir:

İsteğe bağlı yüz yüze eğitim konusuna da değinen Bakan, henüz tümüyle kontrol altında olan bir hadisenin olmadığını, evinde hastası olan aileler ve çocukların aynı potada değerlendirilemeyeceğini ve böyle bir seçeneğe her zaman açık olduklarını belirtti.

Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli:

Yaygın aşılanmanın bağışıklık açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili "Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli" dedi.

Sınavlar nasıl olacak?

Bakan Selçuk, öğrencilerin en merak ettiği konuların başında gelen sınav ve ders notları hakkında şunları söyledi:

"İlk ve orta okullarda yüz yüze sınav yapmayacağız. Bu kararı aldık. Öğrencilerin yüzde 60'ı sınava girdi. Yüzde 40'ı girecekken süreç ilerlerdi. 25 Aralık'ta ilan ettik. İlk ve orta okullarımız karnelerini dijital alacak dedik. Küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dedi ki, 'Bizim çocuklarımız sınava girdi notlarını aldı, diğer çocuklar performanstan aldı.' Biz de bir seçenek sunduk: İsteyen velilerimiz benim çocuğum sınavdan not alsın ya da almasın şeklinde karar verebilecek.

İlk ve orta okullarda sınav olarak yapılmaması ama liselerde mutlaka sınav olarak yapılması kritik kararı çıktı. Biz bu kararı sahada da test ettik. Bunun sonucunda böyle karar çıktı."

Merkezi sınavlar nasıl olacak?

Merkezi sınavlar olan LGS ve YKS konusuna da değinen Selçuk, "Sınavlarda öğrenciler bütün müfredattan sorumlu sayılacak. Aslında öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olmak istiyor. Bu dinamik bir süreç. Süreç değiştikçe ister istemez kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart'ta okulları kapattık. Biz hiç hazır değildik, ne kanalımız vardı ne EBA buna yetkindi" dedi.