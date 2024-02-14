Millî Eğitim Bakanlığının, okul süresini uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre yapılacak bir düzenleme ile yaz tatili süresi biraz daha kısaltılacak. Ara tatil uygulaması ise devam edecek.

Millî Eğitim Bakanlığının yeni bir düzenleme hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre hükûmet, okul süresinin uzatılması için kolları sıvadı. Mevcut düzenleme kapsamında 180 olan eğitim-öğretim iş gününün artırılması planlanıyor. Eğer bu çalışma hayata geçirilirse milyonlarca öğrenci, artık daha az tatil yapacak.

Düzenlemenin detayları henüz netleşmemiş olsa da iddialar, eğitim-öğretim iş gününün 200'e çıkarılacağı yönünde. Yani öğrenciler, artık daha fazla eğitim alacaklar. Bu arada; birkaç yıldır uygulanmakta olan ara tatil uygulaması da devam edecek.

11 hafta olan yaz tatili süresi, biraz daha kısalabilir

Öğrenciler, mevcut düzenlemeler kapsamında 11 haftalık yaz tatili yapıyorlar. Bu sürenin fazla olduğunu düşünen hükûmet, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha kısa süreli yaz tatili uygulamasına geçiş yapmak için kolları sıvamış durumda. Merak edenler için açıklayalım; Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur ve İngiltere'de 6 hafta, Almanya'da ise 6,5 haftaya kadar yaz tatili uygulanıyor. Bu süre, Türkiye'deki sistemin yarısı demek.

Bir kez daha altını çizelim ki Millî Eğitim Bakanlığı, şu an için nihai bir karar vermedi. Ancak gelen bilgiler, bu konuda bir çalışma yapıldığı yönünde. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmî açıklama, eğitim-öğretim iş gününde nasıl bir değişim olacağını anlamamızı sağlayacak.