ÖSYM Başkanı: "Sınav Sorularını Yapay Zekâ Oluşturacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav süreçlerinden yapay zekâdan destek alınacağını açıkladı. Artık soruları üretmek de sınav yerlerini seçmek de yapay zekâ desteği ile yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bugün Anadolu Ajansı ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, tüm öğrencileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre ÖSYM, sınav süreçlerini yürütürken yapay zekâdan destek alacak. Yapay zekâ, sınav yerinin belirlenmesinden tutun da soruların hazırlanmasına kadar hemen her aşamada etkin bir şekilde kullanılacak.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre ÖSYM, ilk aşamada Meteoroloji, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler gibi kurumlarla iş birliği yapacak ve yapay zekâ destekli sistemleri kullanmaya başlayacak. Kendileriyle paydaş olan tüm kurumların koordine olmak istediklerini söyleyen Ersoy, yapılacak çalışmalar ile sınav süreçlerinin çok daha kolay şekilde optimize edilmiş olacağını belirtti. Ersoy, yapay zekânın yardımı ile sınavlara girecek adayların, en rahat şekilde okullara ulaşabileceklerini düşünüyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklama:

Çalışmalar, anlık olarak bizim sistemimize aktarıldığında sınav süreçlerini daha da iyi optimize etmiş olacağız. Olumsuz durumlar oluştuğunda o bölgede okul tercihi yapmayacağız, söz konusu alanların dışındaki yerlere adayları yerleştireceğiz. Dolayısıyla mevcut birimlerin konuştuğu yapay zekaya dayalı bir sistemde adayların sınav binalarına ulaşmasında sıkıntı doğurmayan en uygun ortamı oluşturmuş olacağız. Bu da bizim süreçlerimizi optimize ederek her yönden tasarruf sağlamamıza katkı verecektir.

Sınav sorularını yapay zekâ hazırlayacak, değerlendirmeyi de yapay zekâ yapacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, geçmişte yapay zekânın soru ürettiği yöntemler denendiğini, şimdi bununla ilgili yeni bir projeye daha başladıklarını da açıkladı. Buna göre; milyonlarca öğrenci için yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Öğrenciler, bu sistem hazır olduğu zaman yapay zekâ tarafından üretilmiş soruların olduğu sınavlara girecekler. Ersoy, bu projeyi kendi görev süresi sona ermeden tamamlamak istediğini söyledi. ÖSYM Başkanının açıklaması şöyleydi:

Soru üretmek için yapay zekâ uygulamaları konusunda yeni bir projeye daha başladık. Görev süremiz içerisinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca sınav değerlendirmesini de yapay zekâ ile gerçekleştirmek istiyoruz.



Yapay zekâ, insan faktörünü ihmal ettiğimiz anlamına gelmemeli. Bu anlamda makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacağız.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yapay zekâ ile ilgili açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz: