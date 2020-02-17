Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) Gaziantep'te kuruldu. Radarın saha testlerinin tamamlanarak, önümüzdeki hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne teslimatının yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR), Gaziantep Havalimanı'na kuruldu. 112 kilometre menzile sahip olan radar, test aşamalarından sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) teslim edilecek.

Kule ve radar binası inşaatı biten MGR, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan ilk sivil havacılık yaklaşım radar sistemi olacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve DHMİ iş birliğiyle geliştirilen sistemin tüm altyapısı ve yazılımı da milli olarak geliştirildi. Hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak MGR ile sivil uçakların daha güvenli iniş ve kalkış yapması sağlanacak.

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S-bantta çalışarak 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına ulaşıyor. SSR radarı da MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede, uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hava hedeflerinin tespit ve takibinin yanı sıra yağış şiddetinin ve yağış bölgelerin tespitinde de kullanılabiliyor.

Milli Gözetim Radarı'nın PSR sisteminin tam yedeklilik testleri ve fabrika kabul testleri tamamlandı. Sistemin saha kabul test süreci ise 24 Şubat'ta başlayacak. Radar, teslimatın ardından hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak.