26 yaşındaki Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu, İtalya’daki Imola Pisti'nde rakipleriyle kıran kırana bir mücadele geçirerek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Bugün İtalya'da gerçekleşen ve oldukça çekişmeli geçen motosiklet yarışında, damalı bayrağı ikinci sırada tamamlayarak yeni bir başarıya daha imza atan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye’yi tekrar gururlandırdı.

Bu hafta sonuyla birlikte 100. kez Superbike podyumlarında görünen Razgatlıoğlu, yarın ikinci bir yarışta rakipleriyle tekrar mücadele edecek.

Daha önce de harika başarılara imza atan Toprak, başarısını sürdürmeye devam ediyor.

2021 Superbike Dünya Şampiyonası’nda Yamaha adına yarışmaya katılan Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonası’nı kazanarak Jonathan Rea’nın tam altı yıl süren şampiyonluk geleneğini bozmuştu ve Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu olmuştu.

Geçtiğimiz yarışa da Pata Yamaha Prometeon takımı sporcusu olarak katılan Toprak, kariyerinde 100. defa Dünya Superbike Şampiyonası’nda yer aldı. Mücadele sona erdiğinde; Ducati pilotu Alvaro Bautista 382 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 284 puanla ikinci ve Yamaha pilotu Andrea Locatelli 188 puanla üçüncü oldu. Şampiyonlar yarın, Imola Pisti’nde ikinci yarış için tekrardan mücadele edecek.