Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Çanakkale Köprüsü'nde

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir etkinlik gerçekleştirdi. İki sporcu, Kawaski H2R ve Ferrari SF90 ile köprüden beraber geçti.

Yapımına 2017 yılında başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale zaferinin 107. Yıldönümünde; yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek olan bir tören ile açılacak ve hizmete başlayacak. Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen ve Marmara Bölgesi’nin beşinci asma köprüsü olacak yapı, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğunda olan, 365 ve 680 metrelik viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprünün açılışı beklenirken bugün özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen motor sporcularından ikisi köprüden geçiş yaptı.

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu köprüden geçti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüden birlikte geçti. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sofuoğlu, dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R’de, Razgatlıoğlu ise Ferrari’nin şu ana kadar yapılmış olan en hızlı arabası olarak nitelendirilen SF90 aracında geçişi gerçekleştirdi.

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu açıklamalarında ‘Ecdada Saygı’ ve ‘Geleceğe Armağan’ mesajlarını paylaştı. Ferrari ile Kawasaki’yi denemek ve yarıştırmanın harika olduğunu ifade eden Sofuoğlu, 24 saatten kısa bir süre içerisinde bu hazırlığı yaptıklarını aktardı. 37 yaşındaki eski sporcu daha önce de Osmangazi Köprüsü’nde H2R motoru ile hız denemesi gerçekleştirmişti.

Ulaştırma Bakanı, geçiş ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili konuştu

Köprünün bulunduğu bölgeden açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen geçiş ücretlerine de değindi. Açılışın yarın 16.00’da yapılacağını ve yakalar arasındaki geçişin 6 dakikaya düşeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro + KDV olacağını ifade etti.

Bakan, bunun yanı sıra 3 milyar Euro maliyeti olduğu aktarılan 1915 Çanakkale köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisinin verildiğini sözlerine ekledi.