Kenan Sofuoğlu'nun henüz 2 yaşındaki oğlunun motor sürdüğü video viral oldu. Zayn isimli genç(!) motorcu, daha yürümeyi tam öğrenmeden asfaltları ısıtmaya başlamış gibi görünüyor.

Eski SüperSport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, resmi Instagram hesabından paylaştığı video ile viral oldu. Henüz 2 yaşını bile doldurmayan oğlu Zayn’ın motosiklet sürerken videosunu paylaşan Sofuoğlu, takipçilerini hem şaşırttı ve hem de beğenisini topladı.

Dünyaca ünlü bir motosiklet yarışçısı olan Kenan Sofuoğlu’nun oğlunun da iyi bir motosiklet sürücüsü olması şaşırtıcı değil. Ancak Zayn’ın henüz 2 yaşını bile doldurmamış, yürümeyi yeni yeni öğrenen bir çocuk olduğunu düşünürsek motosiklet üstünde yaptıklarının benzersiz olduğunu ifade edebiliriz.

Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşında bile olmayan oğlunun motosiklet üstündeki videosu

Aslına bakacak olursak yukarıda yer almakta olan video, Zayn’ın motosiklet üstündeki hünerlerini sergilediği ilk video değil. Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde yine Instagram hesabı üzerinden paylaştığı başka bir video daha oğulları Zayn ve Mahir’i motosiklet üstünde görüntülemişti.