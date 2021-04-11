Ay Misyonu'nda İlk Motor Testleri Gerçekleştirildi

2023 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit motorun ve Sonda Roketi'nin ateşleme testleri gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini, paylaştığı bir video ile duyurdu.

Milli Uzay Programı kapsamında planlanan öncelikli görevlerden biri, 2023 yılında insansız bir uzay aracı ile Ay'a sert iniş yapılması. Bu görev kapsamında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılacak hibrit roket motoru Delta V Uzay Teknolojileri AŞ. tarafından geliştiriliyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Ay Misyonu için ilk motor ateşleme testleri ise nihayet gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, testlerin gerçekleştirileceği Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'ye ait Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'ne ziyarette bulundu. Varank, gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen bir toplantı ile insansız uzay aracı çalışmaları hakkında geliştirme çalışmaları ele alındı ve roket motorları testleri için komuta merkezine geçildi.

Her iki motor da sorunsuz şekilde çalıştı:

Komuta merkezinde Bakan Varank'ın komutuyla önce Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi, ardından da Milli Uzay Programı'nın 2023 yılında 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru testi başarıyla gerçekleştirildi.

Varank'ın yaptığı açıkamaya göre her iki motor ateşleme testinde de motorlar planlanan süre boyunca sorunsuz çalıştı ve testler tam başarı ile gerçekleştirildi. Varank konu ile ilgili açıklamasında "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz'' ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında Sinop'ta fırlatma gerçekleştirilecek:

Ay Misyonu'na dair gelecek gelişmelerden de bahseden Varank, ''Bugün iki ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk. Biliyorsunuz, Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli'' şeklinde konuştu.

Varank, Mayıs ayında gerçekleştirilecek ilk fırlatmaya yönelik olarak da "Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk." ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili bir açıklama da Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu'ndan geldi. Karabeyoğlu, yaptığı açıkamada "Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak Sonda roketinin motorunun yerde statik ateşlemesiydi. Bu sıvı oksijen kullanan bir motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü ve en iyi performanslı olanı. Bunun yanı sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu farklı bir oksitleyici kullanıyor. Burada da 50 saniye ateşlemek suretiyle başarıya ulaştık diyebiliriz."şeklinde konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı, testler esnasında çekilen bir görüntüyü Twitter'da paylaşmıştı:

Bugün gelen haberlerin öncesinde Türkiye Uzay Ajansı dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf paylaşmış ve takipçilerine 'sizce bu ne olabilir?' diye sormuştu. Bakan Varank ise bu paylaşımı alıntılayarak 'Yine yangınlar, yine ben...' ifadelerini kullanmıştı. Gelen haberler ile birlikte görüntülerin ilk motor ateşleme testlerine ait olduğunu da öğrenmiş olduk.

Delta V tesislerinde gerçekleştirilen ziyareti ve motor testlerini izlemek isterseniz: