Adının Stranger Things ile geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Millie Bobby Brown, daha önce Game of Thrones için seçmelere katıldığını söyledi. Brown, Game of Thrones'taki rol için reddedildikten sonra oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

Son yıllarda, özellikle genç oyuncular oldukça ön plana çıkan Millie Bobby Brown, kendisinin asıl patlamayı yapmasını sağlayan Netflix'in Stranger Things dizisinden önce çeşitli projelerde irili ufaklı roller almıştı. Bunların arasında Grey's Anatomy ve Modern Family gibi işler bulunuyordu.

Genç oyuncunun şansını denediği dizilerden bir tanesi de Game of Thrones olmuş. Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'una konuk olan oyuncu, Game of Thrones'taki bir rol için reddedildikten sonra oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"Montauk son denememdi"

Jimmy Fallon'ın gösterisine katılan Millie Bobby Brown "Reddedildikten sonra cesaretim kırılmıştı ki bu da herkese söylediğim bir şey. Bu sektör tamamen retlerden oluşuyor. Evetlerden çok daha fazla hayır alıyorsunuz" dedi.

Son dönemlerin en çok ses getiren dizisi Game of Thrones için de seçmelere katıldığını belirten genç oyuncu, "Reklamlar için, her şey için seçmelere katılıyordum. Daha Game of Thrones'un seçmelerine katıldım ve 'hayır' aldım. 'Çok zor' diye düşündüm çünkü o rolü gerçekten çok istiyordum" dedi.

HBO'nun fenomen dizisinden de hayır cevabı alan Brown, daha sonra Montauk adı verilen bir Netflix projesinin seçmelerine katılıyor. Bunun, kendisinin son denemesini olduğunu söyleyen genç oyuncu, iki ay sonra kendisine geri dönüş yaptıklarını ve Skype üzerinden görüştüklerini söyledi.

Daha sonra Skype üzerinden görüşmeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Brown, "Daha sonra dizinin adını Stranger Things olarak değiştirdik ama bana bunları yapabilme umudunu veren şey Montauk'tu" diyor. Stranger Things sonrası kariyeri yükselişe geçen Millie Bobby Brown, son olarak da Enola Holmes filminde başrol olarak seyircinin karşısına çıktı.