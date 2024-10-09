Kategori 5 bir kasırga olan Milton Kasırgası uzaydan görüntülendi. Kasırga tüm Meksika Körfezi'ni kaplıyor.

Milton Kasırgası ABD'nin Florida eyaletine doğru yaklaşmaya devam ediyor. Bugüne kadarki en büyük kasırgalardan biri olarak kabul edilen Milton Kasırgası uzaydan da takip ediliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) kasırganın bir görüntüsü çekildi.

NASA, görselle ile paylaştığı açıklamasında bölgede yaşayan kişilerin bir an önce boşaltılması tavsiyesinde bulunuldu. Kasırganın yarın Florida topraklarına varması bekleniyor. Kasırganın fotoğrafı ise SpaceX Dragon Endeavor aracının penceresinden NASA astronotu Matthew Dominick tarafından çekildi.

Kategori 5 kasırga geliyor

"Bugün iki saat önce Milton Kasırgası üzerinden hızlandırılmış uçuş. Kasırga dünden daha büyük ama daha az simetrik görünüyor.

1/2000 sn, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sn aralık, 30 fps"

"Milton Kasırgası, 8 Ekim 2024'te Yukatan Yarımadası kıyılarında, Meksika Körfezi'nde bir Kategori 5 kasırga olarak uzay istasyonundan görüntülendi."

Milton Kasırgası, ISS'ten yapılan açıklamada ise Kategori 5 olarak tanımlandı. Üstünde bulunan kasırgadan dolayı anlaşılamasa da kasırga şu anda Yukatan Yarımadası açıklarını kapatmış durumda.

Kasırga nedeniyle NASA, Europa Clipper görevini de erteleme kararı aldı. Bu görev 10 Ekim'de Florida'da bulunan Kennedy Uzay Üssü'nde yapılacak fırlatma ile başlayacaktı. Kurumdan yapılan açıklamada, kasırga tehdidi geride kaldıktan sonra tesisteki faaliyetlerin devam edeceğini ve çalışanların göreve döneceğini ifade etti.