Kasırga Avcıları, en büyük kasırgalardan olan Milton Kasırgası'nın içinde uçuş gerçekleştirdi ve video çekti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) bünyesinde Kasırga Avcıları adı verilen bir grup yer alıyor. Bu grup gerçek anlamda korkusuz pilotlardan ve fırtına araştırmacılarından oluşuyor ve fırtınalar hakkında daha iyi tahminler yapmak, fırtınaları incelemek için kasırgaların, fırtınaların içinde uçup veri topluyorlar.

ABD'nin Florida kıyılarında etkili olan kasırgalardan biri olan Milton Kasırgası ekibin yeni hedefi olurken, NOAA'nın resmî hesabından 8 Ekim'de çekilen görüntüler paylaşıldı. Ekip bu uçuşta dört motorlu bir uçak olan "Miss Piggy", kasırganın içinde 8-10 saat arası süren bir uçuş gerçekleştirdi.

İşte o görüntüler:

""Miss Piggy" ile tahminlerin iyileştirilmesine ve kasırga araştırmalarına destek olmak amacıyla veri toplamak için, Milton Kasırgasına sarsıntılı bir yolculuk.

En son tahminler ve uyarılar için http://hurricanes.gov adresini ziyaret edin. Fırtınadan önce, fırtına sırasında ve sonrasında kullanabileceğiniz bilgiler için http://noaa.gov/milton adresini ziyaret edin."

NOAA Kasırga Avcıları Mühendisi Nick Underwood ise "Apalaş şiveli tezahüratlarımı mazur görün ancak bu, iki yıl önceki Ian uçuşuyla aynı seviyede. Yer panelleri yerinden çıktı. Dropsnode'lar (fırtınaları ölçmekte kullanılan bir alet) kırıldı. Kabinde ortalık karıştı."ifadelerini kullandı.

Kasırganın yarın Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.