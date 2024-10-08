ABD'de Helene Kasırgası sonrasında kasırga mağdurlarına sağlanan ücretsiz Starlink bağlantısının pek de ücretsiz olmadığı iddia ediliyor.

Son yılların en büyük kasırgalarından biri olan Helene Kasırgası, ABD'nin Florida kıyılarını vurmuş ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken arkasında büyük bir yıkım bırakmıştı. Felaketin ardından Elon Musk ve SpaceX, kasırgadan etkilenenler için Starlink hizmetinin ücretsiz olduğunu söylemişti. Detaylar ortaya çıktıkça bu ücretsiz hizmetin pek de ücretsiz olmadığı, daha çok deneme sürümü olduğu anlaşıldı.

Ücretsiz Starlink bağlantısını kullanmak isteyenlerin yine de Starlink donanımını satın alması gerektiği ortaya çıktı. 350 dolarlık donanım, bölgede yaşayanlar için 299 dolardan satılıyor. Kargo bedeli ile birlikte Starlink donanımının maliyeti 400 dolara yaklaşıyor.

Ücretsiz internet de deneme sürümü çıktı

Yukarıda yer alan videoda da görüldüğü üzere, kasırga sonrası yardımdan yararlanarak Starlink abonesi olanlara 30 günlük bir deneme süresi veriliyor ve sonrasında aylık 120 dolarlık abonelik paketine geçirilecekleri belirtiliyor. Kasırgadan etkilenen Felsefe Profesörü ve Bilişim Teknolojileri Destekçisi Kinney Baughmann gibi isimler ise Starlink'i eleştiriyor.

İki üç haftalık teslimat süresini ve sipariş vermek için internet gerektiğini, kargocuların gelip donanımı teslim edecek bir yer bulması gerektiğini işaret eden Baughmann, yolu, evi ve interneti olan birinin zaten ücretsiz Starlink'e ihtiyacı olmayacağını belirtiyor.

Uzmanlar Starlink'in yardımının kısıtlı senaryolarda faydalı olabileceğini belirtse de genel olarak çok da etkilenmemiş görünüyorlar. Daha önce Starlink üyesi olanlar ise ücretsiz internet için Starlink destek birimine başvurmak zorundalar.