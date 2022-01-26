  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Ünlü Şarkıcı Rihanna'dan İklim Krizi ile Mücadele Bağışı

Milyarder Şarkıcı Rihanna'dan İklim Krizi ile Mücadele İçin "Bu Kadarcık mı?" Dedirten Bağış

2 dk okuma süresi
10
3
2
0
0
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iklim krizi ile mücadele ve ırkçılıkla mücadele için 15 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Rihanna aynı zaman 17 diğer vakfa daha bağışta bulunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet yönetimine geçen Barbados’da ‘ulusal kahramanilan edilen Rihanna, şüphesiz ki bir dönemin en ünlü şarkıcılarından biriydi. Milyarder olarak nitelendirebileceğimiz ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir vakfa bağışta bulundu.

Ancak bu bağışta asıl dikkat çeken konu Barbados’lu ünlü şarkıcının bağış yaptığı miktar oldu. Milyar dolarlık servetine rağmen âdeta ‘sadaka’ niteliğinde bağışta bulunan şarkıcı bazı kesimlerce ‘bencillikle’ suçlandı.

Toplamda 18 örgüte bağış yapacak

2021 yılında toplamda 1.7 milyar dolarlık net serveti olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı, Clara Lionel Vakfı aracılığıyla ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin başlattığı #startsmall hareketi aracılığıyla İklim Adaleti İttifakı ve Movement for Black Lives vakfına 15 milyon dolar (202 milyon 700 bin TL) bağışta bulundu. Barbados’un ulusal kahramanı olan şarkıcı ayrıca kadın hakları, LGBTQ+ hakları, iklim krizi ile ilgili toplamda 18 örgüte daha bağış sözü verdiği açıklandı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada “Sıklığı ve yoğunluğu giderek artan iklim felaketleri, tüm toplulukları eşit şekilde etkilemiyor, renk toplulukları ve ada ulusları iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya. Bu hibeler, kadınlara, gençlere, siyahlara, yerlilere, renkli insanlara ve LGBTQ+ topluluklarına odaklanan ve onlar tarafından yönetilen kuruluşları desteklemektedir. Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz.” diyerek sevenlerine çağrıda bulundu.
İLGİLİ HABER

Rihanna Ulusal Kahraman Oldu: Barbados, 400 Yıl Sonra İngiltere ile Bağlarını Kopararak 'Cumhuriyet' İlan Etti

Takipçilerini ve diğer ünlüleri bağış yapmaya davet eden Rihanna’nın diğer vakıflara ne zaman bağış yapacağı ise bilinmiyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/20220126/rihannadan-iklim-vakfina-15-milyon-dolar-bagis-1053154538.html
10
3
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
3
2
0
0
En Güncel Haberler